Luiz Carlini: A jornada do guitarrista que deixou sua marca na história do rock nacional

O Brasil pode se orgulhar de ter em sua história um dos maiores expoentes da música, e mais especificamente do rock: Luiz Carlini. Com uma carreira que atravessa décadas e repleta de parcerias com ícones da música brasileira e internacional, esse lendário guitarrista se tornou uma verdadeira lenda viva.

Nascido e criado no bairro da Pompeia, berço do rock paulista, Carlini cresceu cercado por música e logo desenvolveu uma paixão pela guitarra. Convivendo com ninguém menos que os Mutantes, ele se tornou roadie da banda e acompanhava atentamente a trajetória de seus vizinhos e amigos, Sergio Dias e Rita Lee.

Essa convivência intensa com os Mutantes o inspirou a criar sua própria banda, a Tutti Frutti, que marcou a década de 70 com suas gravações e apresentações ao lado da talentosa Rita Lee. Foi nessa parceria que Carlini deixou sua marca registrada com o que é considerado o solo de guitarra mais importante da música brasileira, presente na inesquecível “Ovelha Negra”, faixa do álbum “Fruto Proibido”.

Mas a genialidade de Luiz Carlini não se limitou a uma colaboração. Ele emprestou sua maestria para diversas outras bandas de renome, como Camisa de Vênus, Titãs, Barão Vermelho e Capital Inicial, além de ser líder das bandas de Erasmo Carlos e Guilherme Arantes.

Sua habilidade na guitarra chamou a atenção de artistas internacionais, e ele teve a oportunidade de gravar com o lendário Eric Burdon, vocalista dos Animals. Essa versatilidade e talento incomparável também o levaram a participar de mais de 400 discos de cantores e músicos diversos, deixando sua marca em diversos gêneros musicais.

A trajetória de Luiz Carlini não poderia passar despercebida, e ele teve a oportunidade de se apresentar em locais lendários, como a Paulicéia Desvairada, criada por Nelson Mota nos anos 80, e o famoso Victoria Pub, onde dividiu o palco com gigantes da música como Queen, Van Hallen e Peter Frampton.

Mesmo após tantos anos de estrada, Luiz Carlini continua ativo, liderando a Tutti Frutti em shows pelo Brasil e participando de gravações de estúdio com grandes nomes da música brasileira. Seu legado é imortal, e sua guitarra ecoa através do tempo, influenciando e inspirando novas gerações de músicos.

Luiz Carlini é mais do que um guitarrista talentoso; ele é um verdadeiro ícone do rock brasileiro, cuja história merece ser celebrada e eternizada. Sua trajetória é uma fonte inesgotável de inspiração e seu nome será lembrado sempre que se falar sobre a história do rock nacional.

Luiz Carlini – Guitarrista de Rock estreia nos cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Belo Horizonte, Poços de Caldas, Palmas e Porto Alegre no dia 03 de agosto.

