Conheça Gabriel Toriani: o fã que dançou com Luisa Sonza em plena Avenida Paulista

O fã deu um show ao performar junto com a cantora e revela detalhes da personalidade de Luisa e como ela o tratou

Num belo domingo aleatório, fim de ano, quando você pensa que não realizará mais nada e vai deixar para o próximo ano, a vida te presenteia com a chance de conhecer seu ídolo e, mais, dançar com ele. Parece novela, mas foi assim o último domingo, (19), do auxiliar administrativo, Gabriel Toriani.

O fã de Luisa Sonza acordou já sabendo do show surpresa, mas que nunca é para os fãs que estão de olho em tudo, da cantora na Avenida Paulista, em São Paulo, e correu para lá ver de pertinho a sua musa. Mas no momento da música “Modo Turbo”, o rapaz de 23 anos estava fazendo toda a coreografia, quando a cantora o chamou para dançar com ela: “Ela me viu dançando “Modo Turbo” e me chamou para dançar com ela. Ela disse: “vem dançar comigo”.

O fã de Luisa Sonza acordou já sabendo do show surpresa, mas que nunca é para os fãs que estão de olho em tudo, da cantora na Avenida Paulista, em São Paulo, e correu para lá ver de pertinho a sua musa

”Eu fiquei muito nervoso, me tremi e soei inteiro, parecia um sonho. Ela foi uma fofa, carismática e simpática”, se declarou Toriani.





No momento da música “Modo Turbo”, o rapaz de 23 anos estava fazendo toda a coreografia, quando a cantora o chamou para dançar com ela

“É engraçado e surreal, porque sai de casa para mais um show da Luísa e do nada estava dançando com ela e vários posts na internet, mensagens… eu adorei demais! Foi muito bom o show e não consigo acreditar até agora”, contou após ganhar muitos seguidores no Twitter (@gbrieltoriani). Gabriel começou a acompanhar a cantora no começo da Pandemia e tem uma tatuagem escrito “Apenas Eu”, com a letra da própria. E sobre os ataques que a cantora sofre na internet, o fã disparou sem papas na língua: “Ela não merece isso [os ataques] de forma alguma. Quem conhece a Luisa se apaixona, pois ela é simpática, humilde, doce e talentosa. Tudo que ela sofre me deixa irritado e triste (…) Ela só está fazendo o trabalho dela e as pessoas a atacam por absolutamente tudo, é muito triste! Sempre defendo ela, onde estiver”, disparou.

”Eu fiquei muito nervoso, me tremi e soei inteiro, parecia um sonho. Ela foi uma fofa, carismática e simpática”, se declarou Toriani

E sobre as comparações a Tiago Leifert pela aparência e pelo sapatênis, Gabriel pontua: “eu dei muita risada. Estou rindo e levando numa boa, só falta eu ser chamado para o BBB agora”, conta rindo.

“Eu quero mandar um beijo para a Luisa, falar que eu a amo e que ela me inspira todos os dias. E mesmo sem saber, é uma das pessoas mais importante da minha vida. Queria agradecer pela menina maravilhosa que ela é, parabéns pelo trabalho e que ela cresça cada vez mais (…) Ela é meu anjo”, se declara, mas encerra com um recado aos fãs: “Um beijo a todos os sonzers, somos fãs da pessoa certa!”, finaliza.