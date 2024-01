Luis Maluf Galeria de Arte estreia na ZonaMACO

Galeria brasileira participará pela primeira vez do evento e apresentará obras de 3 artistas contemporâneos

Em sua primeira participação na ZonaMACO, a Luis Maluf Galeria de Arte apresentará obras dos artistas Edu Silva, Bu’ú Kennedy e Janet Vollebregt, com a missão de ressaltar a diversidade e a inovação. O evento que é considerado uma das maiores feiras internacionais de arte que acontece de 7 a 11 de fevereiro, na Cidade do México, capital do México, promove a apresentação de obras dos artistas contemporâneos mais influentes do cenário mundial de renomadas galerias de Nova York, Madri, Londres, Miami, Berlim, Estocolmo, Milão e outras. Nesta edição que comemorará os 20 anos do evento, estarão presentes mais de 200 galerias que representarão 25 países, entre elas, a Luis Maluf Galeria que representará o Brasil com um stand de 40m², localizado na seção principal.

“Ao nos unirmos a este evento marcante, a galeria reforça seu compromisso com a promoção da inovação artística e a construção de pontes culturais. Estamos ansiosos com a oportunidade de compartilhar a visão única de Edu Silva, Bu’ú Kennedy e Janet Vollebregt, enquanto contribuímos para o diálogo global sobre a arte contemporânea”, afirma o galerista Luis Maluf.

No evento, além de dar destaque ao cromatismo hipnotizante de Edu Silva, um artista nacional em ascensão, a Luis Maluf Galeria de Arte irá expor obras igualmente relevantes de dois artistas contemporâneos: o indígena Bu’ú Kennedy e a holandesa Janet Vollebregt. Suas produções complementam a diversidade e a inovação que define a abordagem artística da galeria.

Na exposição, a galeria brasileira apresentará 38 obras desses três artistas com o objetivo de promover a divulgação a ideia diferentes origens, mas que quando unidas adquirem poder e representatividade, transformando o local em um epicentro para explorar expressões artísticas contemporâneas e instituir conexões importantes no cenário cultural global.