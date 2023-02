Ludmilla é a nova embaixadora da Havaianas

Primeira marca de moda brasileira global, Havaianas acredita na potência da cantora para representar a essência da marca no Brasil

Além de cantora, empoderada, dona de vários hits e ganhadora do Grammy Latino de 2022, Ludmilla agora também é a mais nova embaixadora de Havaianas no Brasil. Por meio da parceria exclusiva com a marca, ela vai tornar os dias dos seus fãs e dos havalovers mais livres, confortáveis, cheios de estilo e com muita música. A contratação de Lud faz parte dos planos da Havaianas para ampliar ainda mais a presença da marca em todo o País e se conectar com mulheres fortes, batalhadoras e que não têm medo de lutar por aquilo que acreditam.

“Estamos super felizes em ter a Lud com a gente, chegando no auge da nossa Campanha de Verão! Ela é uma mulher empoderada, que superou barreiras e desafios para estar onde está hoje e é referência e inspiração para outras mulheres, carregando com ela a diversidade em diversos sentidos. Além disso, é divertida, espontânea, verdadeira, tem tudo a ver com o verão, sem falar que com seu talento deixa tudo mais leve, assim como Havaianas. Lud vai ser um pilar muito importante tanto para reforçar a essência de Havaianas, quanto para lançamentos de novos produtos e categorias, nos ajudando a levar Havaianas para todos os cantinhos desses Brasilzão. Com a Lud vamos reforçar a diversidade da marca, nossa raiz brasileira e mostrar o quanto Havaianas é versátil e cabe em qualquer lugar, inclusive no funk, samba e pagode!”, comenta, Mariana Rhormens, diretora de marketing de Havaianas Brasil.

Com grandes planos e ativações inéditas para os próximos meses, Havaianas pretende reforçar o pilar da marca na moda, inovação, sustentabilidade e diversidade e mostrar que os chinelos cabem em qualquer ocasião, da feira ao baile. A entrada de Ludmilla como embaixadora reforça a campanha de verão 2023 (“Havaianas no Verão não tem erro”) e o significativo investimento planejado para este ano em marketing.