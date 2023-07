Ludmilla doa ingressos do ‘Numanice’ ao Hemorio e campanha alcança recorde de doações

Desde a criação do Instituto, campanha em parceria com Ludmilla bateu recorde histórico e arrecadou 500 bolsas de sangue em apenas um dia. Ao todo, foram coletadas mais de 2000 bolsas em 3 dias

O Hemorio buscou ajuda da cantora Ludmilla para uma ação inédita no Rio de Janeiro: a doação de ingressos para o show “Numanice”, para incentivar as doações de sangue no Rio de Janeiro. O show da cantora, que é um grande sucesso por onde passa, foi a aposta do instituto para uma campanha robusta, afim de abastecer o estoque de sangue do estado do Rio de Janeiro. O anúncio da parceria foi feito na terça-feira (4,) nas redes sociais e no dia seguinte, o Hemorio reuniu um número recorde de doadores.

Ludmilla em entrevista ao Fantástico minutos antes do show



Somente na quarta-feira (5), foram mais de 500 doações. Ao todo, 2000 pessoas participaram comparecendo aos pontos de coleta oficiais da instituição espalhados pela cidade e realizando a doação entre quarta e sexta-feira (7). Todos os doadores receberam um ingresso individual para o evento, que aconteceu no último sábado (8), no Engenhão e reuniu mais de 60 mil pessoas. Ludmilla foi embaixadora de uma campanha do Hemorio em 2021, e contou que viu na campanha uma maneira de retribuir as realizações trazidas pelo projeto de pagode.

Ludmilla recebe visita de um doador de sangue e uma receptora



“O ‘Numanice’ me proporcionou muito mais do que eu esperava, e eu gostaria de devolver de alguma forma as coisas boas que ele me trouxe, além da alegria que ele dá para o público e para mim. Vi, mais uma vez, nesta campanha uma maneira de retribuir. A causa é nobre demais, há muitas pessoas aguardando nas filas e, junto delas, famílias inteiras na expectativa por bancos de sangue que estão quase sempre vazios. Eu mesma conheço pessoas que precisaram e que precisam. Iniciativas assim são necessárias e bem-vindas para mudar este cenário”, disse a cantora.

Longas filas se estenderam pelas ruas nos dias de captação de sangue pela campanha



A ação só foi possível devido a magnitude do evento deste ano no Rio de Janeiro, que foi o maior ‘Numanice’ já realizado na história. “Apesar de trabalharmos sempre com uma quantidade menor do que os espaços comportam para maior conforto de todos. Desta vez, consegui separar esta cota e ainda assim, todos ficaram à vontade”, disse Ludmilla.

Campanha também foi compartilhada por perfil de Ludmilla

Créditos: Reprodução Instagram



A parceria tem como objetivo fortalecer os estoques e atender o maior número possível de pessoas, lembrando que cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. “Ficamos muito felizes em ter o apoio da Ludmilla para incentivar uma causa tão importante. Ela, que já foi uma de nossas embaixadoras, reconhece a responsabilidade em mostrar aos seus fãs o quanto a participação deles na doação de sangue pode fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. É um prazer imenso contar com a cantora mais uma vez.” comentou o diretor geral do Hemorio, Luiz Amorim.



Em entrevista ao Fantástico, Ludmilla foi surpreendida pela produção com a visita de duas pessoas muito especiais: um doador e um receptor de sangue. A cantora ficou emocionada em conhecer os fãs e disse que saber que Lucilene havia recebido sangue era “música para seus ouvidos”. “Eu estou me sentindo a pessoa mais feliz do mundo. Desde que eu comecei a cantar, eu sempre quis atrelar a minha carreira com ações sociais, e agora que eu venho me tornando cada vez maior, eu falei: cara, eu acho que esse é o momento”, disse a cantora disse sobre o sucesso da parceria com o Hemorio.



Metas dos Hemocentros

De acordo com os parâmetros da Organização Mundial de Saúde (OMS), para manter os estoques regulares é preciso que 1,5% a 3% da população doem regularmente. O Brasil tem hoje 1,8% de doadores. Em todo o país, são coletadas por ano uma média de 3,5 milhões de bolsas de sangue. A doação é fundamental para garantir suporte às principais emergências, maternidades e unidades de saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em todo Brasil, as exigências para doar sangue são as mesmas:

Quem pode doar

Para doar sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 kg, estar bem de saúde e portar um documento de identidade oficial com foto. Jovens com 16 e 17 anos só podem doar sangue com autorização dos pais ou responsáveis legais. Devem portar ainda um documento de identidade do responsável. Não é necessário estar em jejum, apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. Tatuagem e piercing impedem a doação por seis meses. Lembrando que a perfuração na região oral ou genital ainda segue como impeditivo para doações enquanto houver uso da peça.



Além disso, quem foi infectado pela Covid-19 pode doar após 10 dias do desaparecimento dos sintomas e quem já recebeu a vacina pode doar após sete dias (48h em caso de Coronavac).

Quem não pode doar:

Os voluntários não podem ter tido hepatite após os 10 anos, nem estar expostos a doenças transmissíveis pelo sangue (sífilis, AIDS, hepatite e doenças de Chagas). Mulheres grávidas ou amamentando e usuários de drogas não podem doar sangue.

Serviço:

Mais informações, consulte @hemorio ou ligue para o Disque Sangue: 0800 282 0708 – de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 7h às 17h.