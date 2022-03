Lucy Alves estreia na Rock District do Rock in Rio em 2022

A artista se apresentará no dia 04 de setembro ao lado de Fonk’s Gang e da Rock Street Band

A aclamada cantora, musicista e atriz paraibana Lucy Alves fará sua estreia na Rock District do Rock in Rio em 2022. A participação da artista no maior festival de música do mundo será em 04 de setembro, nesta que é uma das áreas que proporcionam momentos mais marcantes para o público.

Também no dia 04, o Rock in Rio recebe artistas como Justin Bieber, Iza e Demi Lovato. O anúncio foi feito pelo idealizador do festival, Roberto Medina, em evento nesta terça-feira (08) no Rio de Janeiro, com a presença de Lucy e demais artistas que se apresentarão na Rock District e Rock Street como Thiago Fragoso, Dinho Ouro Preto, Di Ferrero e Rogério Flausino. Esta é a segunda vez que Lucy se apresenta no Rock in Rio: em 2017, ela esteve no Palco Sunset ao lado de Emanuelle Araújo, Tiê e Mariana Aydar em um tributo a João Donato, presente no show.

Lucy Alves Roberto Medina e Liminha

Lucy Alves e Roberto Medina

“Estou muito feliz em finalmente poder contar que vou me apresentar novamente no Rock in Rio!”, comemora Lucy. “Acredito que este seja um sonho que todo artista almeja alcançar e esta já será a minha segunda vez me apresentando, porém é a minha estreia na Rock District. Só posso agradecer ao Roberto Medina pelo convite e aos meus fãs e família, que sempre estiveram ao meu lado e fazem parte de mais essa conquista.”

Sobre o show, ela conta: “Ainda não posso adiantar nada, mas tenham certeza de que darei tudo de mim e será inesquecível!”

Em 2022, Lucy ainda será protagonista da nova série da Netflix, “Só Se For Por Amor”, ao lado de Filipe Bragança, Agnes Nunes, Laila Garin, Adriano Ferreira e grande elenco.

Créditos: Luciana Izuka

Na última edição do Rock in Rio, o palco Rock District encantou o público com apresentações divertidas e com muito rock n’ roll. No espaço, os artistas apresentam ao público um lado pouco conhecido de suas carreiras: o que eles tocam fora de suas turnês oficiais. Essa é uma ótima oportunidade para os fãs se aproximarem de seus artistas favoritos e saber mais sobre seus gostos e influências na carreira.