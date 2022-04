Lucy Alves anuncia novo álbum “Perigosíssima” e feat. com Michele Andrade para o dia 22 de abril

A faixa “Beijo Ocupado”, feat com Michele Andrade, é o primeiro single do projeto e chega com um videoclipe inspirado no filme “Thelma e Louise”

A aclamada cantora, musicista e atriz paraibana Lucy Alves lança no próximo dia 22 de abril o seu mais novo álbum de estúdio: “Perigosíssima”. No mesmo dia, a música “Beijo Ocupado”, parceria com a cantora Michele Andrade, também será lançada como o primeiro single oficial do projeto. A faixa chega acompanhada de um videoclipe dirigido por Tatá Vilhena e Adriana Yoshida, inspirado no filme “Thelma e Louise” e que será lançado também no dia 22.

“O nome ‘Perigosíssima’ define bem o clima do álbum pois ele traz o forró junto à sonoridade do pop com letras que falam sobre flertes, empoderamento feminino, relações modernas e romances”, conta Lucy. “Para muitos, essa mulher é ‘perigosíssima’ pois traz sua liberdade para viver seus sentimentos. Ela apresenta uma persona que habita o lado romântico mas também o lado mais independente e livre. Ela é a cara deste álbum: tem uma veia e identidade pop, latina e quente.”

Para compor as oito faixas que integram este universo de pop, forró e piseiro de “Perigosíssima”, Lucy contou com um time de profissionais escolhidos com muito carinho

“Perigosíssima” é o álbum que sucede “Avisa”, trabalho lançado ano passado que trazia faixas revisitadas do Falamansa, além de um feat. com Tato, vocalista do grupo. Para o novo álbum, Lucy contou com duas parcerias: Michele Andrade e Eric Land. “Procurei trazer artistas que conversassem com o tipo de som e vibe que o álbum apresenta. Por isso Eric Land, cearense, que está fazendo um trabalho massa com o forró/piseiro pelo Brasil e Michele Andrade, menina da nova geração de forrozeiras que está conquistando o Brasil com seu carisma e sua energia. São artistas que admiro e que tem a cara que minhas músicas precisavam como soma”, acredita Lucy.

Para compor as oito faixas que integram este universo de pop, forró e piseiro de “Perigosíssima”, Lucy contou com um time de profissionais escolhidos com muito carinho. “Neste álbum eu trabalhei com o meu A&R (Artistas e Repertório) Hyago, que também é diretor musical e compositor. Juntos, nós condensamos esse universo de composições sobre essa mulher danada que queríamos trazer e aí reunimos alguns dos melhores compositores da safra, além das nossas composições próprias, já que escrevemos juntos também.

Para compor as oito faixas que integram este universo de pop, forró e piseiro de “Perigosíssima”, Lucy contou com um time de profissionais escolhidos com muito carinho

Depois produzimos tudo isso na minha cidade João Pessoa, com o produtor musical Toim do Gado, que trouxe um brilho para todas as músicas. Além disso, contamos com a coprodução de Marcel, também meu produtor musical que já havia trabalhado comigo nos meus álbuns mais recentes ‘Avisa’ e ‘Chama’.”

Após mais de dois anos sem realizar shows com público presencial, 2022 é o ano em que Lucy retorna aos palcos em grande estilo. Em setembro, ela se apresenta no Rock in Rio pela segunda vez, no mesmo dia de Justin Bieber, Iza e Demi Lovato. Além disso, há uma turnê para o novo álbum em vista. “Com certeza absoluta vamos levar ‘Perigosíssima’ para a estrada!”, empolga-se a artista. “Esse álbum vai para o mundo e já temos vários shows agendados que muito em breve anunciaremos ao público! Será um grande show de reencontro com meus fãs e já estou ansiosa por tudo isso”.

Após mais de dois anos sem realizar shows com público presencial, 2022 é o ano em que Lucy retorna aos palcos em grande estilo

Em relação às expectativas para o lançamento do álbum e do novo single “Beijo Ocupado”, Lucy não esconde a alegria: “Eu estou mega ultra feliz. Acho que nunca estive tão animada com o lançamento de um álbum em toda a minha carreira… acho que pela conexão que tenho com as músicas, pela energia e qualidade. Esse álbum me representa e tem minha origem estampada nele”, finaliza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda em 2022, além de sua participação no Rock in Rio, Lucy ainda será protagonista da nova série da Netflix, “Só Se For Por Amor”, ao lado de Filipe Bragança, Agnes Nunes, Laila Garin, Adriano Ferreira e grande elenco.