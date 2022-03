Lucio Mauro Filho e Pedro Baby reúnem famosos em show no Rio

A dupla apresentou o show ‘A Lei Natural dos Encontros’, com presenças de Ana Carolina, Silva, Baby do Brasil, Du Moscovis, Danton Mello, Flávio Canto, Simoninha, Zé Ricardo e Daniel Del Sarto

Lucio Mauro Filho e Pedro Baby apresentaram a terceira edição do projeto ‘A Lei Natural dos Encontros’, neste último sábado, no Bosque Bar. O show, que teve participações de Zé Ricardo e Simoninha, reuniu diversos famosos na plateia. Ana Carolina, Silva, Baby do Brasil, Du Moscovis, Danton Mello, Du Moscovis, Flávio Canto, Simoninha e Daniel Del Sarto foram alguns dos que prestigiaram a noite. A lista do evento foi assinada pelo RP Leo Marçal. Os convidados dançaram ao som de clássicos da MPB e as inesquecíveis músicas da discografia dos Novos Baianos.



Silva, Ana Carolina e Leo Marçal – foto Bruno Contrino

O Bosque Bar é um projeto da agência Vibra em parceria com a Stella Artois e o Rappi, e fica localizado no Jockey Club, na Zona Sul do Rio de Janeiro. “O nosso objetivo desta noite é que seja o local de celebrar o encontro da arte, da cultura, do afeto e da boa música. Ainda mais em um lugar como o Bosque Bar, espaçoso, ao ar livre, amplo e com todo mundo vacinado”, afirmou o Leo Marçal, um dos sócios do Bosque Bar.

Danton Mello e Du Moscovis – foto Bruno Contrino

Paixão pela música

A amizade de Pedro Baby e Lucio Mauro Filho nasceu sob o signo da paixão compartilhada pela música dos Novos Baianos. Filho de Pepeu e Baby, Pedro leva adiante o legado da família, com talento e assinatura própria, atestada nas composições e parcerias com os maiores artistas da música brasileira. Por isso, não havia pessoa mais indicada para tornar realidade o tão sonhado musical sobre a banda, escrito por Lucinho.

Lúcio Mauro Filho – foto Bruno Contrino

Juntos experimentaram o sucesso da empreitada, numa turnê que poderia durar uma vida inteira. Foram dois anos intensos de preparação, ensaios e temporada, interrompidos bruscamente pela pandemia que esvaziou teatros e lugares públicos, impossibilitando os encontros físicos.

Lúcio Mauro Filho , Simoninha e Zé Ricardo – foto Bruno Contrino

Com a retomada das atividades culturais, e convidados por Leo Marçal, Pedro e Lucio vêm de mansinho recuperar o tempo perdido com aquilo que os uniu, a música.