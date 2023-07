Luciano Silveira: o produtor da Silverlast Produções que conquistou reconhecimento internacional ao produzir shows de grandes artistas pelo mundo

Luc Silveira é o homem por trás do sucesso da ‘Silverlast Produções’, uma das principais referências na produção de shows e eventos de grande porte no cenário internacional. Luciano conquistou reconhecimento ao produzir espetáculos para alguns dos maiores artistas do planeta

A história de Luciano é marcada por uma jornada de empreendedorismo e paixão pelo universo musical. Após uma década vivendo em Los Angeles, nos Estados Unidos, ele decidiu retornar ao Brasil em 2011 e fundar a ‘Silverlast Produções’. Desde então, a empresa tem se destacado pela excelência em produção de shows, gerenciamento de turnês e eventos especiais, tornando-se um nome respeitado no meio artístico.

Luc Silveira e Banda The Calling

Créditos: Acervo pessoal {M Ramalho}

Em pouco tempo, a Silverlast já trabalhava com ícones da indústria musical, como Roger Waters, Guns N’ Roses, Black Sabbath, Foo Fighters, Bob Dylan, Madonna, Lady Gaga, The All Star e o saudoso Chris Cornell. O talento de Luciano e sua dedicação impulsionaram a produtora, que passou a acumular clientes prestigiosos, incluindo Encore Global, T4F, Live Nation e Feld Entertainment.

Luc Silveira e Alex Band, vocalista The Calling

As turnês internacionais se tornaram uma parte crucial da trajetória de Silveira. Com o passar dos anos, ele expandiu os horizontes da Silverlast, abrindo seu primeiro escritório no exterior, em Miami, em 2014. Contudo, o destino o conduziu de volta a Los Angeles, uma das capitais do entretenimento mundial, onde em 2018 esteve envolvido na produção de eventos de grande porte, incluindo a prestigiosa cerimônia do Globo de Ouro.

A carreira de Luciano é marcada por uma lista invejável de eventos e shows realizados nos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina. Cada turnê trouxe consigo histórias e memórias únicas, como a festa anual do produtor e executivo da música, Clive Davis, antes do Grammy Awards, e a cerimônia de indicação ao Oscar em Beverly Hills.

“É surreal! Em uma noite você sai do banheiro e vê na sua frente, ninguém menos que Richie Sambora, do Bon Jovi, conversando e tomando uma cerveja com Lars Ulrich do Metallica… na próxima noite você está trabalhando com o John Travolta e com o Harrison Ford. Inacreditável”, afirmou o produtor.

Apesar de seu reconhecimento internacional, Luciano mantém um forte vínculo com o Brasil. Sua amizade pessoal com Alex Band, o talentoso vocalista do The Calling, levou-os a unir forças na produção da aguardada turnê da banda pelo Brasil e América Latina em 2024. Com planos ambiciosos, eles pretendem levar os shows para várias cidades brasileiras, além de Chile, Argentina, Colômbia, México e Costa Rica.

Para Luciano, coordenar, gerenciar a logística e negociar contratos são aspectos cruciais do processo de produção. No entanto, ele destaca que a escolha da equipe é fundamental para criar experiências memoráveis tanto para o público quanto para os artistas. “Sem a minha equipe, eu não sou nada…”, ressalta Luciano.

Sob a liderança e dedicação de Silveira, a Silverlast Produções é reconhecida mundialmente por sua excelência e comprometimento na produção de shows e eventos especiais. Sua paixão pela música e compromisso com a qualidade continuam elevando os padrões da indústria do entretenimento, consolidando seu nome como um dos principais produtores do setor.

“O show é o momento onde o artista está mais próximo do seu público. Ter a oportunidade de participar da produção de inúmeros shows, onde a visão de cada artista se torna realidade, é um privilégio”, afirma Luciano Silveira, o visionário por trás dos grandes espetáculos que conquistam plateias em todo o mundo.