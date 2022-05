Luciano Camargo realiza sonho de cantar em igreja

Desde que gravou músicas cristãs, em 2020, durante a pandemia, a pedido de sua mãe, Luciano Camargo alimentava o sonho de cantar em igreja. Na última quinta-feira (12), na Igreja Presbiteriana de Alphaville, em São Paulo, ele colocou em prática o que define como propósito.

Intitulado “A Ti Entrego”, o show mostrou repertório do álbum cristão homônimo

Com a presença da mulher Flávia Camargo e dos filhos Nathan (28), ad gêmeas Isabella e Helena (12), e dos sogros Thereza e Mário Fonseca, ele fez uma apresentação com mais de duas horas, acompanhado de sua banda ZCL. O evento teve como meta angariar fundos para a construção do novo templo da IPAlpha, já que a congregação, que existe há 30 anos, tem outro espaço na região, sob a liderança do pastor Hilder Stutz.

“Quando gravei os louvores, foi para realizar o sonho de minha mãe Helena. Por conta da pandemia e com a ausência de shows, tive tempo de registrar mais músicas e lançar. Minha pretensão é cantar na igreja, louvar a Deus mesmo”, contou.



Intitulado “A Ti Entrego”, o show mostrou repertório do álbum cristão homônimo como “Deserto”, “Obra de amo”, “Tempo”. Luciano também interpretou clássicos de louvores como “Noite Traiçoeiras” e “Porque Ele Vive”.

Com a presença da mulher Flávia Camargo e dos filhos Nathan (28), ad gêmeas Isabella e Helena (12), e dos sogros Thereza e Mário Fonseca, ele fez uma apresentação com mais de duas horas.



Sobre o trabalho gospel, o cantor deixou claro, durante a apresentação no palco da igreja, que a história da dupla continua firme e forte, com shows pelo Brasil, mas cada um também desenvolvendo os seus projetos, de acordo com propósito individual dos irmãos.

Na última quinta-feira (12), na Igreja Presbiteriana de Alphaville, em São Paulo, ele colocou em prática o que define como propósito



“Quando gravei os louvores, foi para realizar o sonho de minha mãe Helena. Por conta da pandemia e com a ausência de shows, tive tempo de registrar mais músicas e lançar. Minha pretensão é cantar na igreja, louvar a Deus mesmo. Meu sonho se realizou. E começar pela minha igreja, contribuindo para a construção de um novo templo, é uma dádiva. Este meu chamado não vai atrapalhar em nada a minha estrada com o meu irmão Zezé”, afirma.