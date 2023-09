Luciana Eliseu é uma brasileira de São Paulo que decidiu trilhar o caminho do empreendedorismo e design de interiores ao se mudar para Orlando, nos Estados Unidos, há quase nove anos. Hoje, ela é uma figura proeminente no mundo dos negócios e uma inspiração para muitas mulheres que sonham em conquistar o sucesso nos EUA.

Luciana Eliseu: a visionária do design de interiores que conquistou Orlando

Com um passado profissional em design de interiores no Brasil, Luciana levou sua paixão e conhecimento para os Estados Unidos. No entanto, ao adquirir sua casa em Orlando, ela encontrou desafios na hora de mobiliar e decorar o novo lar. Foi aí que sua veia empreendedora entrou em ação. Junto com seu sócio, ela fundou a Creative Design, uma empresa que se tornou referência em soluções de decoração e design na região, que durou seis anos – 2014 a 2020 – e teve duas lojas que atendia um mercado especifico de vacation homes, casas decoradas e temáticas para alugar.

Luciana Eliseu, a brasileira expert em de interiores que conquistou Orlando



Luciana vendou as lojas em 2020 e passou a investir no mercado de moveis planejados para hotéis e residenciais de luxo no Sul da Flórida. Atualmnete, a empresária tem o grande desafio de levar a Appenin Winter Park a outro nível, abrindo este nicho ao mercado americano. Especializada em móveis planejados e sob medida para todos os ambientes comerciais e residenciais, a Appening tem conquistado um espaço valioso no mercado e se consolidando como referência em requinte e sofisticação.

Há 9 anos em Orlando, Luciana Eliseu já recebeu vários prêmios por sua atuação como empreendedora

Créditos: Divulgação

Além do design de interiores, Luciana possui uma vasta experiência em liderança, investimentos e empreendedorismo. Ela também é sócia da We Connect, um grupo global composto pela We Connect Investments e a We Connect Team. A última, com 48 anos de atuação, é líder no setor de recursos humanos e tecnologia para processamento de folha de pagamento e aquisição de benefícios, atendendo a mais de 5 mil empresas e mais de 150 mil usuários através das empresas Pagga e Tidexa.

Luciana não para por aí. Ela também decidiu investir na maior multinacional da América Latina no ramo de saúde do sono, a TERALIFE, que possui filiais em 22 países. Seu envolvimento em um setor tão relevante demonstra seu compromisso em melhorar a qualidade de vida das pessoas.

Mas Luciana não se contentou apenas em alcançar o sucesso nos negócios. Ela é uma líder engajada na promoção do empoderamento feminino e do empreendedorismo nos Estados Unidos. Seus esforços e conquistas lhe renderam diversos prêmios no país, reconhecimentos que celebram seu espírito inovador e sua determinação.

Além disso, Luciana assumiu a presidência da LIDE Mulher Orlando, um grupo que tem como missão apoiar e incentivar mulheres a empreender e se desenvolver em diversas áreas. Sua liderança inspiradora tem sido fundamental para criar uma comunidade de mulheres empreendedoras em Orlando, que podem contar com a orientação e o exemplo de sucesso da brasileira.

Em um mundo empresarial muitas vezes desafiador, Luciana Eliseu se destaca como uma empreendedora visionária, líder inspiradora e defensora dos interesses da mulher. Sua jornada é um exemplo claro de como a paixão, determinação e visão podem transformar sonhos em realidade, não importa onde você comece. Luciana continua a iluminar o caminho para outros empreendedores e, com certeza, tem ainda mais conquistas incríveis pela frente.

“Eu acredito que para tudo na vida, não apenas no empreendedorismo, é necessário paixão, propósito e muito foco. Eu sempre encaro desafios e derrotas como grandes aprendizados, isso me motiva cada vez mais!”, pontua Luciana.