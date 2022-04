Luccas Neto deixa os pequenos fãs em clima de aventura com seu novo filme

O longa-metragem “O plano dos vilões” está disponível para compra e aluguel em plataformas digitais

Mais uma grande aventura está a caminho! Luccas Neto, o maior fenômeno do universo infantil, lançou no dia 8 de abril, seu 14º filme: “O Plano dos Vilões” .O lançamento, que promete entreter os pequenos, foi produzido pela Luccas Neto Studios e conta com distribuição da Sofa Digital. O filme está disponível para compra e aluguel nas plataformas Claro Now, iTunes/ Apple TV, Google Play, YouTube Filmes, Vivo Play e Sky Play.

Luccas e Gi irão enfrentar um plano de invasão à sua casa pelos já conhecidos vilões malvados liderados pelo Elfo Mizinho. Os irmãos terão que defender o território com coragem, usando trolagens e invenções explosivas para derrotar os vilões um a um.

Luccas Neto conta que está muito animado com mais esse novo filme e convida a criançada para se divertir novamente com os já conhecidos personagens Luccas e Gi. “Meu objetivo é continuar levando histórias leves para os pequenos e suas famílias, sempre buscando promover alegria com conteúdo responsável, de acordo com questões pedagógicas. Esse filme foi pensado com muito carinho e espero que as crianças gostem!”, torce.