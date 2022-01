Lucas Viana embarca para SC para acompanhar Popó na luta do ano contra Whindersson Nunes

O modelo foi convidado pelo próprio Popó para acompanhar de perto a luta de boxe contra o Youtuber Whindersson Nunes

O influenciador digital e campeão de “A Fazenda”, Lucas Viana, está embarcando para Santa Catarina para acompanhar de perto e torcer pelo ex-campeão mundial, Acelino Freitas, o Popó, na luta de boxe contra o youtuber Whindersson Nunes.

O modelo foi convidado pelo próprio Popó para acompanhar todos os passos da lenda do boxe na luta mais comentada dos últimos tempos.



Viana estará no camarote do Popó e ficará com o staff do pugilista durante todo o tempo. “Que emoção estar ao lado de um ídolo que virou um grande amigo. É um momento importante na carreira dele e eu fiz questão de acompanhar tudo de perto até a vitória”.

Popó e Whindersson Nunes, o maior Youtuber do Brasil, sobem ao ringue no próximo domingo, dia 30, em disputa que será transmitida através do pay-per-view.