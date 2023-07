Lucas Estevam visita Capri ao lado dos amigos MC Guimê e Lexa

Os artistas estavam em viagem a Paris e seguiram para a ilha de Capri para um passeio de dois dias com o youtuber Lucas Estevam do canal Estevam Pelo Mundo

Lucas Estevam do canal ‘Estevam Pelo Mundo’ desembarcou em Capri com o casal de amigos Lexa e MC Guimê no dia 13 de julho. O três se encontraram em Napoli, de onde seguiram de barco até a ilha de Capri para um passeio de dois dias e duas noites.

O produtor Mity Albuquerque, Lucas, lexa e MC Guimê



Por ser verão na Europa, a ilha estava bastante movimentada e com muitos passageiros na marina aguardando o transfer para o hotel, motivo que fez o trio mudar o meio de transporte e optar pelo funicolar, um trem que conecta a Marina ao Centro de Capri em apenas cinco minutos. No trajeto, Lucas foi narrando os perrengues do percurso, mostrando a cantora carregando a própria mala na escadaria.

No primeiro tour por Capri, o trio seguiu pela rua mais cara da ilha, a Vila Camerelle, onde concentram as lojas de grife. Lexa e Guimê entraram na loja da Louis Vuitton e Lucas não perdeu a oportunidade de brincar: ‘esse povo é animado, gente. Parece que o real e o euro está um pra um aqui”.

Lexa e a atriz Sofia Vergara



No primeiro tour pela ilha, passaram por algumas vilas, experimentaram a famosa raspadinha de limão siciliano em seguida, visitaram o Capri Rooftop – Lounge bar – em um mirante com uma vista de toda a ilha. Lucas e os amigos pediram brusqueta, parmegiana e camarão, que foi reprovado pelo grupo. “Parece que pegou no mar e comeu”, disse Lexa. Ao chegar a conta, a cantora brincou que ficou em 25 mil reais e Lucas disse que “quem converte não se diverte”.

Vista da sacada do hotel em Capri



À noite os amigos saíram novamente e estavam indo ao tradicional restaurante do Hotel La Palma Capri, quando encontraram um bar mais animado, que segundo Lucas estava bombando e mudaram o destino: Taverna Anema e Core. Por 60 euros por pessoa, eles entraram no local que de acordo com Lucas, é uma das entradas mais caras de balada da ilha.

Ilha de Capri



Lá dentro, os três caíram na folia. Com música ao vivo e algumas atrações, os amigos aproveitaram a folia. Lexa e MC Guimê foram dançar em cima do palco, vestidos com chapéus e roupas mexicanas. No caminho de volta para casa, decidiram seguir para outra balada: VV Club Capri, que estava vazia. Lexa não deixou por menos e cantou e dançou muito.

Ilha de Capri



No caminho de casa, Lucas gravou Lexa falando um pouco de italiano misturado com outros idiomas e compartilhou o momento no seu vídeo da viagem. Na manhã seguinte, o trio foi realizar um passeio de barco e Lexa e Guimê fizeram um ritual em um lugar mágico da ilha paradisíaca. Segundo Lucas, quem beija enquanto passa por debaixo do “arco do amor” nunca mais se separa. “Quem passa por aqui tem que dar um beijinho, quando eu vim aqui, eu dei um beijinho no Hugo e o que aconteceu”. Os músicos aproveitaram a oportunidade, e Lucas brincou: “o desespero da Lexa pra dar logo esse beijo”.



À noite, um jantar pelo caríssimo Ristorante da Paolino permitiu o encontro com vários famosos como Sofia Vergara, Michael Jordan, Samuel L. Jackson, além de um grupo de amigos de Lucas. Na volta, o grupo teve dificuldade para encontrar um táxi, mas a diversão foi garantida. Na manhã seguida o trio embarcou para Sardenha.