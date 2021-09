Lucas Castellani se hospeda em castelo luxuoso a convite da Ralph Lauren na Itália

O castelo construído há milênios foi reformado e hoje em dia é uma das diárias mais cobiçadas do mundo com o valor de 10 mil reais

O influenciador digital, Lucas Castellani, é um dos principais nomes da moda internacional atualmente. Ele é referência no ramo para 1,5 milhões de pessoas que o acompanham nas redes sociais. Entre os assuntos que mais comenta estão, é claro, lifestyle e os looks impecáveis. Tudo isso chama a atenção das grandes marcas que sempre o convidam para participar dos mais variados eventos.

Lucas Castellani está em Paris, onde participa do primeiro circuito de moda internacional que acontece pós-pandemia. O evento reúne as figuras mais importantes do mercado e possui uma lista restrita de convidados. Anteriormente, o jovem participou das edições de Milão, Nova Iorque e Londres.

Basta olhar para a primeira fileira que o influencer estará lá de olho nas novas tendências. Inclusive, há poucas semanas, o mineiro chamou a atenção ao posar ao lado de Alessandra Ambrósio, uma das grandes top models brasileiras. O clique deu o que falar e a dupla recebeu inúmeros comentários na internet e, mais uma vez, a roupa que Lucas usou foi um show à parte.

Ao passar por Londres, ele despertou olhares ao vestir uma saia rodada representado a moda sem gênero (tendência entre as principais celebridades) e uma jaqueta exclusiva e luxuosa da Louis Vuitton cujo valor ultrapassa 15 mil reais. Se vestir bem é com ele mesmo!

Nas redes sociais, o influencer aproveitou para mostrar a beleza do local e as imagens não mentes. É deslumbrante!

Atualmente Lucas Castellani está hospedado no Reschio, localizado na Toscânia, Itália, enquanto aguarda o próximo show.