Luan Santana é o único sertanejo com duas músicas no top 10 do Spotify

O cantor é o único sertanejo com duas músicas no top 10 do Spotify

Luan Santana só tem motivos para comemorar. O cantor é o único sertanejo com duas músicas no top 10 do Spotify. A “Erro planejado”, em parceria com Henrique & Juliano, está em quarto lugar e “Abalo emocional” se destaca em décimo.

O cantor agradeceu aos fãs por mais esta conquista durante o show que fez na noite desta segunda-feira (09/05), em Maringá, no Paraná | Foto: Rodolfo Magalhães



O cantor agradeceu aos fãs por mais esta conquista durante o show que fez na noite desta segunda-feira (09/05), em Maringá, no Paraná, onde morou até 2014. O espetáculo foi em comemoração aos 75 anos da cidade.

Os hits fazem parte do projeto Luan City, a nova turnê de Luan Santana que marca a volta do cantor | Foto: Lana Pinho



“Estou muito feliz com mais esta conquista em minha carreira. Tenho um carinho muito especial por estas duas canções e estar no top 10 com as duas é um presente. Obrigado a todos os meus fãs que tornam os meus sonhos realidade”, afirma Luan.



Os hits fazem parte do projeto Luan City, a nova turnê de Luan Santana que marca a volta do cantor, após dois anos longe dos palcos por conta da pandemia.