Lozar 2024: nova data, novas experiências – preparativos estendidos para o Ano Novo Tibetano em Três Coroas

Luz da Grande Lamparina guia a jornada de preparação até o grandioso evento!

Em meio à ansiedade e expectativa, o Lozar 2024, evento marcante que celebra a chegada do Ano Novo Tibetano em Três Coroas, traz uma novidade surpreendente: a alteração da data para os dias 15, 16 e 17 de março de 2024. A mudança, anunciada pela Shak Produções, oferecerá uma extensão valiosa para a preparação e aprofundamento das celebrações do Ano Novo Tibetano de 2151.

Enquanto a nova data se aproxima, a tradição da Grande Lamparina continua a iluminar os jardins do restaurante Espaço Tibet, guiando com sua luz inspiradora todos aqueles que participam desse rito simbólico. Alimentada pelos clientes do restaurante e por todos que desejam se juntar à celebração, a chama permanecerá viva e pulsante até o Lozar, quando será transportada para a Praça Affonso Saul, o palco do grandioso evento.

A Grande Lamparina não é apenas um símbolo de esperança e renovação, mas também de paciência e continuidade. Cada gota de óleo oferecida torna-se um gesto de comprometimento com a jornada que se desdobra até o Lozar, criando uma atmosfera de conexão e preparação, unindo a todos os interessados em um propósito compartilhado.

O Lozar, período especial de transição entre dezembro e março no calendário tibetano, assume um papel crucial para equilibrar emoções e promover o bem-estar. Em um mundo muitas vezes agitado, os rituais tibetanos proporcionam ferramentas valiosas para desacelerar, ganhar forças e se preparar para o novo ano.

A realização do evento é fruto da inspiradora visão do casal Ogyen e Drika Shak, com o apoio essencial do Espaço Tibet e da Prefeitura de Três Coroas. Lozar 2024 promete ser uma experiência única, estendendo a tradição e a conexão comunitária para além das datas previamente estabelecidas, marcando um capítulo especial na história desta celebração tão aguardada.