Lounge Heineken®️ é o mais concorrido no The Town 2023

Criolo, Isabeli Fontana, e outros marcam presença no quarto dia do festival

No quarto dia do aguardado festival The Town 2023, a Heineken®️, patrocinadora master do evento, proporcionou uma experiência única que atraiu celebridades e fãs de música de todo o país. Sob o título “Good Times Brouwerij”, o lounge da marca transportou os presentes para a fábrica de Amsterdam da Heineken, enfatizando os 150 anos da icônica cervejaria.

Tata e Boo. Foto: Alê Virgillio Tainá Müller. Foto: Alê Virgilio Criolo. Foto: Alê Virgilio

O espaço, com uma vista privilegiada para o palco Skyline, recebeu nomes como Criolo, Tainá Müller, Isabeli Fontana, Thiago Fragoso, Bruna Linzmeyer, Tata Estaniecki, Boo Unzueta, entre outros, que passaram o dia desfrutando dos shows de Pitty, Garbage, Wet Leg, Detonautas, Yeah Yeah Yeahs, Foo Fighters e muito mais.

Bruna Linzmeyer. Foto: Alê Virgillio Thiago Fragoso. Foto: Alê Virgillio

O Good Times Brouwerij ofereceu aos presentes a oportunidade de vivenciar a emocionante Tirolesa, um salto de 200 metros de comprimento sobre uma multidão de milhares de pessoas. Além disso, o Skyline Bar se destacou como o local ideal para saborear uma cerveja gelada enquanto se deliciava com os maiores hits do festival. O espaço também contou com oportunidades incríveis para tirar fotos, permitindo que os participantes registrassem esses momentos memoráveis.

Julia Konrad. Foto: Alê Virgillio

A Heineken®️ não apenas patrocinou o festival, mas também se dedicou a proporcionar aos seus consumidores uma experiência imersiva que demonstrou como cada momento foi planejado para criar um futuro mais sustentável. O espaço trouxe à tona a trajetória da marca e celebrou todos os “good times” vividos e proporcionados pela “Verdinha” ao longo dos anos.

Com celebridades, música de alta qualidade e a cerveja Heineken®️ gelada fluindo, o lounge da marca se tornou o epicentro dos momentos especiais durante o quarto dia do The Town 2023, oferecendo aos presentes uma experiência inesquecível e repleta de boa música e boa cerveja.