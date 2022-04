Lou & May anunciam “Bom Dia”, sua nova faixa

Leveza, simplicidade, gratidão e conexão são as palavras chaves pra essa música

Com o objetivo de contemplar os dias bons e a liberdade cotidiana, a dupla Lou e May anuncia a faixa “Bom Dia”.

Para a artista, a canção surgiu com o intuito de desejar um bom dia pra cada pessoa que a escutar, aquela música pra colocar ao acordar e já iniciar o dia sintonizado com uma força positiva.

“Bom Dia!” nos convida a olhar para as coisas simples e grandiosas da vida, como o amanhecer de um novo dia. Nos leva a refletir, trazendo um sentimento de gratidão e alegria pra quem a ouve, nos lembrando de valorizar cada novo despertar, de se sentir alegre a cada raiar do sol, mostrando que a vida é o que temos de mais precioso.

Traz a mensagem da gente confiar, pois como diz na própria letra: “Não se esquece que tem alguém lá em cima olhando por você”. É uma maneira de nos reconectar com a vida e com tudo de bom que ela nos proporciona todos os dias e que às vezes no dia a dia, acabamos esquecendo de valorizar.

