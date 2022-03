Lorena Queiroz estreia em “7 Chances Para…”, nova série infantil da Discovery+

A série usará a música e muito bom humor para alegrar a criançada e os adolescentes

Uma nova produção imperdível está chegando na plataforma de streaming discovery+. A série live-action “7 Chances Para…” foi feita no Brasil e contará com um elenco de peso do mundo infantil, como a ex-carinha de anjo Lorena Queiroz. O seriado estreia em uma sexta-feira, no dia 25 de março.

Alberto Torrieri assina a série como produtor executivo para a On Air Entertainment; Adriano Schmid assina o projeto como diretor de produção e Michela Giorelli é vice-presidente de produção e desenvolvimento para a Discovery Inc.



A série terá 20 episódios, sendo 10 lançados já na data de lançamento. A história girará em torno de Nina, interpretada por Lorena Queiroz. A menina, de 10 anos, vai se inspirar nas realizações da bisavó para descobrir novas habilidades incríveis. A história vai começar quando a jovem encontrar o diário da bisa, o “Livro de Feitos Extraordinários da Nana Nina”.



As jornadas de descobertas de Nina são possíveis graças aos primos: Nuno (Pedro Burgarelli) e Sabrina (Carol Roberto)



No livro encontrado por Nina, a menina vai conhecer um pouco de tudo que a bisavó fazia e também vai querer aprender várias coisas novas ao decorrer dos episódios. A história promete contar com muita música e humor para alegrar a família toda, além de mostrar o valor do erro e da tentativa quando as pessoas se dispõem a aprender algo novo.



Lorena Queiroz interpretará Nina e também a Nana Nina na infância



A criançada vai se apaixonada por Nina! Mesmo errando algumas vezes, a menina vai mostrar para o público a importância de se esforçar, não desistir e encontrar soluções. A série é uma produção da On Air Entertainment para o discovery+ e no dia da estreia, o Discovery Kids fará uma pré-estreia com exibição dos dois primeiros episódios às 13h10 e 19h30.