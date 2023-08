L’Oréal e Prefeitura do Rio de Janeiro unem forças para combater o problema do assédio nas ruas

Parceria inédita visa combater o assédio em espaços públicos e privados

O cenário do assédio nas ruas ganha um novo capítulo de luta e conscientização com a parceria inédita entre o Grupo L’Oréal Brasil e a Prefeitura do Rio de Janeiro. A iniciativa, parte do programa global Stand Up da marca L’Oréal Paris, busca enfrentar uma realidade alarmante: a cada 100 mulheres, 88 já vivenciaram experiências pessoais de assédio nas ruas, além das vezes em que presenciaram ou tiveram conhecimento de situações vividas por amigas, familiares ou colegas de trabalho.

L’Oréal e Rio de Janeiro juntas contra o assédio

A parceria estratégica surge como resposta à necessidade de abraçar uma causa extremamente relevante para as mulheres em todo o mundo, visando construir espaços mais seguros e redes de apoio cada vez mais abrangentes. Sob o lema “Assédio não passará”, a iniciativa visa capacitar a população e promover a conscientização, permitindo que todos possam reagir de forma adequada diante de situações de assédio sexual em espaços públicos e privados.

Programa global se une à cidade para treinar mais de 75 mil pessoas

A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida como palco dessa ação amplificada, em colaboração com a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher. A parceria inclui a capacitação de servidores públicos para identificar e prestar o auxílio adequado em situações de assédio, ativações em pontos estratégicos como pontos de ônibus e estátuas icônicas, além de uma ação de impacto na Cinelândia, marcada para o dia 16.

Maíra da Matta, diretora da marca L’Oréal Paris no Brasil

Nesse evento especial, 100 estátuas em tamanho real ocuparão o espaço, sendo 88 delas pintadas de laranja, simbolizando as mulheres que já passaram por alguma situação de assédio. A ação tem um significado poderoso, mostrando a dimensão do problema e incentivando a conscientização de todos os cidadãos. O Prefeito Eduardo Paes e a embaixadora da L’Oréal Paris, Taís Araújo, estarão presentes, reforçando a importância da campanha na luta contra o assédio e a violência.

Maíra da Matta, diretora da marca L’Oréal Paris no Brasil, destaca que o Stand Up vai além de um simples treinamento, sendo um movimento significativo de causa e luta não só para as mulheres, mas para toda a sociedade. O programa já capacitou mais de dois milhões de pessoas globalmente e pretende treinar mais de 75 mil pessoas no Brasil até o fim de 2023.

O programa Stand Up é realizado em parceria com a ONG Right to Be globalmente, que oferece treinamento gratuito para reagir de forma adequada diante de situações de assédio sexual em espaços públicos. No Brasil, a ONG Cruzando Histórias é responsável pela capacitação, garantindo a segurança dos participantes e promovendo um ambiente mais seguro para todos.

A parceria pioneira reforça o trabalho já realizado pela Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher, que promove ações de educação, acolhimento e combate à violência. O lançamento da iniciativa em agosto, em celebração aos 17 anos da Lei Maria da Penha, ressalta a importância de ações concretas para enfrentar esse grave problema e promover uma sociedade mais igualitária e segura para todas as mulheres.