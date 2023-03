L’Oréal Brasil apoia evento em homenagem à cultura africana no Rio de Janeiro com show de Margareth Menezes

Evento “Awurê” celebra a cultura africana

A Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, foi palco do evento Awurê convida Margareth Menezes no último sábado (11). O show celebrou a importância da influência africana em nossa cultura e contou com a participação de uma das maiores representantes da cultura negra. Com apoio da L’Oréal Brasil, por meio da marca Niely Gold, a ocasião ficou ainda mais especial com a presença de celebridades no tapete vermelho.

Awuree

Diversas personalidades passaram pelo evento, como a Head de Diversidade, Equidade e Inclusão da L’Oréal Brasil, Márcia Silveira, o diretor de cinema Rodrigo França, as influenciadoras Jacy Lima e Babi Louise, as cantoras Marina Iris e Késia, as atrizes Aliny Ulbricht e Cinnara Leal, o modelo Beto Neri e a passista da Paraíso do Tuiuti, Sabrina Ginga.

Aliny Ulbricht (atriz),Pedro Oliveira (produtor do Awurê) e Marina Iris (cantora)

“A L’Oréal Brasil tem o compromisso de refletir a sociedade brasileira, onde 56% da população orgulhosamente se autodeclara negra. Estar no Awurê com nossa marca Niely Gold reforça esse posicionamento da companhia e abre portas para que mais marcas e empresas se conectem e apoiem iniciativas e eventos que valorizem a ancestralidade e a população preta”, destaca Márcia Silveira.

Bibi Louise, Márcia Silveira e Ebla Mahin

Durante o evento, os artistas passaram por diversos ritmos que representam a cultura africana, como samba, jongo, ixexá, maracatu, toques do candomblé, coco, samba-reggae e afropop. A presença da cantora Margareth Menezes trouxe ainda mais destaque para a homenagem à ancestralidade e cultura negra.

Renata Souza (Pres. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher do RJ), Cinnara Leal (atriz) e Preto Zezé (Pres. CUFA)

A iniciativa da L’Oréal Brasil mostra o compromisso da empresa com a diversidade e inclusão, abrindo portas para mais eventos que celebrem a cultura e a população preta. O apoio ao Awurê convida Margareth Menezes mostra a importância de valorizar as raízes e influências africanas presentes em nossa cultura.