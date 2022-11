Longa ‘Doutor Hipóteses’, de Vicentini Gomez, é finalista de quatro categorias em festival alemão de cinema

Aclamado pelo diretor da premiação, filme que aborda a reclusão causada pela pandemia acumula 25 prêmios e já tem continuidade sendo escrita

“Simplesmente único” é como Jasper Lorenz, diretor do festival de cinema Film Haus, que acontece em Berlim, na Alemanha, define o longa “Doutor Hipóteses”, do cineasta e ator Vicentini Gomez, finalista em quatro categorias: “Melhor comédia”, “Melhor filme longa metragem internacional”, “Melhor conceito” e “Melhor direção de arte”.

​E continua: “A mais recente grande obra do gênero experimental do aclamado cineasta Vicentini Gomez nos faz mergulhar totalmente em uma magnífica adaptação de Anton Tchekhov ‘sobre os males do tabaco’.

“Acreditamos que o cinema tem um grande poder de impactar e mudar a vida das pessoas, e você realiza isso de forma brilhante”, declara o diretor, sobre Vicentini Gomez

Segundo o diretor do festival alemão, o filme “não apenas surpreendeu nosso júri, mas nos mostrou o que procuramos em todo grande cineasta e contador de histórias independente: um estilo ousado que se aprofunda em tópicos que outros não se atreveriam a tocar”.

E acrescenta: “Acreditamos que o cinema tem um grande poder de impactar e mudar a vida das pessoas, e você realiza isso de forma brilhante. Você consegue contar uma história que não deixa ninguém indiferente, impactando e dando vida ao roteiro e ao enredo com muita habilidade. O resultado é excelente. Tão bom que está aqui em Berlim, finalista do festival FilmHaus. Meus mais sinceros parabéns”, finaliza Jasper Lorenz, direcionando elogios a Vicentini Gomez.

O longa foi classificado em 17 festivais de cinema em quatro continentes: Europa, América, Ásia e Oceania, tendo conquistado 25 prêmios em diferentes categorias

O filme

“Doutor Hipóteses” tem uma linguagem narrativa atual, pungente, instigante e inovadora e conta a trajetória de um homem que se proclama Doutor e cria uma clínica com bonecos para servi-lo durante a pandemia, permitido a Vicentini Gomez mergulhar em uma performance inspirada, com entrega ao desequilíbrio passional deste Doutor, num jogo de posse, amor, ódio e sedução, que lhe rendeu nove prêmios de melhor ator protagonista.

O longa foi classificado em 17 festivais de cinema em quatro continentes: Europa, América, Ásia e Oceania, tendo conquistado 25 prêmios em diferentes categorias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Incansável, Vicentini, que já se declarou “workaholic”, terminou de escrever o roteiro para a continuidade: “Doutor Hipóteses 2 – A Devassa”

Incansável, Vicentini, que já se declarou “workaholic”, terminou de escrever o roteiro para a continuidade: “Doutor Hipóteses 2 – A Devassa”, que conta a história do Doutor que saiu a vagar pelo mundo por recusar-se a tomar a vacina, imposta pela mulher e filhas, mesmo no pico da pandemia. Lá pelo mundo também lhe exigem a vacina e ele resolve voltar. Chegando de volta, a mulher e as 13 filhas morreram por conta da Covid. Em crise, decide abrir a tal caixa de pandora que guarda com tanto segredo em sua clínica.