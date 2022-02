Loja de carros oferece frota de Ford Mustang para locação, em Gramado

Proprietária de uma lista que inclui os mais diversificados superesportivos do país, como Ferrari, Lamborghini, Porsche e até Tesla

Conhecida em todo o Brasil por realizar os sonhos dos apaixonados por carros superesportivos, com locações de test drive realizados nas encantadoras paisagens da serra gaúcha, a SUPER CARROS, sediada em Gramado, RS, possui outra particularidade em sua frota de mais de 30 modelos: a diversificação de modelos, em especial do Ford Mustang. São cinco ao todo, com modelos, versões e desempenhos bem diferentes. Mais do que isso: carros que proporcionam sensações diferentes e exclusivas aos fãs.

Dependendo da versão, os preços variam de R$ 290 (Coupé, ano 2008) a R$ 680 (Shelby)

· Mustang GT Premium Coupé, ano 2008, motor V8 de 4,6 litros, câmbio manual. 304 cv de potência.

· Mustang GT Premium Cabriolet, ano 2010, motor V8 de 5 litros com supercharged (preparado pela Ford Racing, nos EUA), câmbio manual. Desenvolve 550 cv de potência.

· Mustang Shelby GT 500 Cabriolet, ano 2011, motor V8 de 5,4 litros, câmbio manual. 500 cv de potência.

· Mustang V6 Cabriolet, ano 2016, motor V6 de 3,7 litros, transmissão automática. Rende 304 cv de potência. São dois veículos nessa configuração.

Fãs incondicionais do modelo norte-americano, quando visitam a SUPER CARROS, aproveitam a variedade parar testar mais de um modelo. Às vezes, testam todos

De acordo com o diretor da SUPER CARROS, André Goettert, há dois tipos de fãs que se interessam pelos drives com algum dos Mustang. “O primeiro deles é aficionado por muscle-cars norte-americanos. Ele chega aqui e leva alguns minutos para escolher”, explica Goettert. “E há o verdadeiro fanático pelo modelo da Ford. Esse nunca sai daqui sem testar pelo menos dois modelos. Às vezes, ele anda em três ou quatro modelos”, garante.

Lógico que a acessibilidade para realização desse sonho, por vezes “múltiplo”, conta muito. E este é o motivo pelo qual muitos apaixonados acabam fazendo vários drives. Dependendo da versão, os preços variam de R$ 290 (Coupé, ano 2008) a R$ 680 (Shelby).

Conhecida em todo o Brasil por realizar os sonhos dos apaixonados por carros superesportivos, com locações de test drive realizados nas encantadoras paisagens da serra gaúcha

E isso não é tudo. A frota de Mustang da SUPER CARROS ainda Lamborghini Gallardo, Porsche Boxster e Cayman, BMW M3 e M4, Nissan GTR, Maserati GranCabrio, Mitsubishi Lancer Evo, Chevrolet Corvette C6 e C7, McLaren 600 LT e até Tesla 3 (100% elétrico), sem contar o “time” de Ferrari: F355, F430, California e Portofino.

O cliente tem a opção de realizar passeios como piloto ou de carona, além de registrar tudo com fotos. O Drive Experience oferecido pela empresa é realizado na rodovia Gramado-Canela.