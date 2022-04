Liziane revela estar treinando com namorado russo e web suspeita de participação em ‘A Ilha’

A ex-A Fazenda disse estar fazendo alguns “treininhos” com o seu “boy” nos dias livres

Liziane Gutierrez revelou ter aumentado o seu preparo físico graças à ajuda de seu namorado ucraniano, que é soldado e está servindo ao país na guerra. Além de ajudar os refugiados da guerra como voluntária, a ex-A Fazenda disse estar fazendo alguns “treininhos” com o seu “boy” nos dias livres.

“Queria ter participado do “Famosas em Apuros” depois de ter conhecido o meu soldado e ter treinado com ele. Juro pra vocês que eu teria ido muito melhor nas provas de resistência…”, disse a digital influencer em seu Twitter, levantando suspeitas de que participará de um reality show de resistência como o Ilha Record em breve.

Ajudando refugiados, Liziane revelou ter resgatado algumas famílias desabrigadas na Ucrânia e ficou surpresa com tamanha seriedade do serviço local. Contudo, retornará em breve para o Brasil por questões pessoais, mas logo estará com o namorado novamente.