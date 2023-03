Livro revela trajetória de João Doria e sua gestão inovadora

Biografia escrita por Thales Guaracy é é publicado pela Matrix Editora

No próximo dia 27 de março, a Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, será palco da noite de autógrafos do livro “João Doria – O Poder da Transformação”, biografia do ex-governador do Estado de São Paulo e empresário de sucesso. Publicada pela Matrix Editora e assinada pelo cientista social, jornalista e escritor Thales Guaracy, a obra revela os bastidores da trajetória política e empresarial de uma das figuras mais emblemáticas do país.

Com prefácio assinado pelo ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso, o livro aborda a história pessoal, empresarial e política de João Doria, destacando sua gestão inovadora e transformadora. O autor apresenta detalhes sobre a vida do ex-governador e empresário, desde a criação do Dia dos Namorados, pelo seu pai, até sua chegada ao poder executivo do estado de São Paulo.

Na obra, o autor destaca a competência de João Doria na direção de empresas estatais e na iniciativa privada, onde construiu uma carreira de sucesso como homem da TV e empreendedor. Ainda, apresenta como Doria lançou-se na política levando consigo um modelo de gestão inovador e ambicioso. O livro também aborda a atuação de João Doria na defesa e produção da vacina durante a pandemia da Covid-19, sendo um dos primeiros governadores a tomar medidas para salvar vidas e retomar a economia do estado.

O lançamento do livro acontece a partir das 18h, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, e contará com a presença de João Doria e Thales Guaracy. A obra já é considerada uma leitura obrigatória para aqueles que buscam conhecer melhor a trajetória de um dos principais nomes da política e do empresariado do país.