Livro retrata história de mãe acusada injustamente pela morte do filho

Na saga “A Casa dos Esquecidos”, Marcelo De Fazzio retrata a história de uma mãe condenada injustamente pela morte do filho

Até que ponto somos senhores dos próprios caminhos quando, diante de fatos inesperados, temos nossos destinos transformados? Na saga A Casa dos Esquecidos, o autor paulista Marcelo De Fazzio aborda a linha tênue que separa os caminhos sonhados das fatalidades da vida.

O romance conta a história de Sarah R. Maison, uma mãe condenada injustamente pela morte do filho, Joshua. A protagonista é então levada a um manicômio, A Casa Marrom, onde é aprisionada e esquecida pela própria família. Em meio à solidão, passa a refletir sobre os erros do passado e compreender o valor de todo aquele sofrimento.



Na saga A Casa dos Esquecidos, o autor paulista Marcelo De Fazzio aborda a linha tênue que separa os caminhos sonhados das fatalidades da vida

As almas que aqui perambulam são os palhaços de um circo vazio de crianças e sorrisos, hóspedes de uma viagem sem volta, que ninguém visita, dos que foram recortados de fotos, com seu porta-retratos descartado, apagados da vida dos amados, pela vergonha, sem família, sem amigos, imagens tristes nos espelhos quebrados, que em seus pedaços estilhaçados refletem apenas sua queda no abismo escuro do abandono. (A casa dos Esquecidos – abismo, p. 74)

O romance conta a história de Sarah R. Maison, uma mãe condenada injustamente pela morte do filho, Joshua

A trilogia, que depois do sucesso virou uma saga, contempla os volumes: Abismo, Vertigem, Origem e Infinito, que vem acompanhado do complemento visual Relíquias onde foram reunidos fotos, pinturas, objetos e memórias que compõem a emblemática Casa Marrom. Um local que remonta à idade média, e por vezes assume papel de personagem no enredo.



A Casa dos Esquecidos instaura no leitor um novo olhar sobre as dores e obstáculos da vida, traz conforto

Mais que uma trama instigante, A Casa dos Esquecidos instaura no leitor um novo olhar sobre as dores e obstáculos da vida, traz conforto.

Ficha técnica

Livro: A Casa dos Esquecidos (saga completa)

Volumes: 1 – Abismo; 2 – Vertigem; 3 – Origem; 4 – Infinito; 4 4/5 – Relíquias

Autor: Marcelo De Fazzio

Editora: Rota Vintage

Preço: R$ 99,00

ISBN: 978-6581378103

Formato: 16×23 cm

Link de venda: Amazon | Loja do autor