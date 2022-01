Livro escondido por mais de 75 anos é o mais vendido do Brasil pelo 2º ano consecutivo

‘Mais Esperto que o Diabo’ foi escrito em 1938 e é um sucesso atualmente

A cada ano que passa novos livros chegam nas estantes das livrarias na tentativa de serem um sucesso de vendas. Apesar de muitas novas obras incríveis, um livro continua chamando atenção dos brasileiros e vendendo milhões de cópias. O ‘Mais Esperto que o Diabo’ é o livro mais vendido no Brasil pelo 2º ano consecutivo e promete continuar sendo sempre esse sucesso.

Já são mais de um milhão de cópias comercializadas desde o lançamento e 260 mil vendidos apenas em 2021. O ‘Mais Espero que o Diabo’ foi escrito em 1983 pelo norte-americano Napoleon Hill e publicado no país pela Editora Citadel. Na época em que foi feita, a obra foi considerada ousada e ficou escondida do público por 75 anos.

Napoleon Hill (1883-1970) foi um autor e empreendedor americano. Seus ensinamentos influenciaram gerações inteiras de líderes



Tendo sido lançado em 2014 no Brasil, o livro foi escrito como se fosse uma entrevista com o diabo. Com isso, o autor cria uma especia de manual para quem deseja lidar com limitações e problemas, como medo e ansiedade. Hill dizia que tentou “decifrar o código da mente do diabo”.

“O formato e o conteúdo eram tão inovadores na época que permanecem atuais até hoje”, avalia Marcial Conte Jr, editor da Citadel e tradutor da obra. “São 100 semanas como campeão de vendas do país desde o lançamento no Brasil, o que dá um pouco da dimensão de relevância do texto”, completa.

Thiago Nigro, do canal O Primo Rico, listou a obra como a melhor leitura de sua vida



O autor demorou 30 anos para concluir o livro, mas o tempo valeu a pena. A obra já chegou a 37 países e ultrapassou 120 milhões de cópias vendidas. É um verdadeiro best seller global que tem tudo para continuar nas prateleiras por mais longos anos.