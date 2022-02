Livro “Como vencer na vida sendo apenas você!” ensina passo a passo para melhorar de vida

O livro é uma gestão de vida para qualquer classe social

“Como vencer na vida sendo apenas você!” é mais que um título de livro, é a proposta de legado do médico André Evaristo Marcondes, um dos maiores especialistas em cirurgia de coluna na América Latina, que escreveu um manual para que todas as pessoas conquistem uma vida plena, partindo da sua realidade rumo à evolução. E tudo pode ser feito a partir desse incentivo e conhecimento.

“Sempre quis escrever um livro, mas há anos me incomodo com a falta de perspectivas de enriquecimento das pessoas. Vejo que a prosperidade está ao alcance de todos, basta ter conhecimento para seguir alguns caminhos acertados e conquistar a evolução natural do ser humano. O livro mostra a importância do planejamento de uma vida abundante, que estão baseados nos valores familiares, a prioridade da educação, a dedicação na construção de ações positivas com corpo, alimentação, atividade física, a espiritualidade, a inclusão da cultura e eventos que ajudem na ampliação do networking e – não menos importante – a educação financeira”, explica Dr André Evaristo Marcondes.

O livro “Como vencer na vida sendo apenas você!” tem 360 páginas, será lançado dia 13 de fevereiro na Livraria Martins Fontes (São Paulo), com pré-venda da versão ebook pela Amazon.