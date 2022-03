“Lisa Ling: Quebrando Tabus” estreia domingo na CNN Brasil

A premiada série internacional começa no dia 27, com apresentação de Carol Nogueira

Dilemas, bastidores e descobertas são elementos fundamentais das histórias contadas pela jornalista norte-americana Lisa Ling, que agora podem ser vistas todos os domingos na CNN Brasil.

O programa “Lisa Ling: Quebrando Tabus”, que estreia dia 27 de março às 21h, será apresentado pela âncora Carol Nogueira.

O primeiro episódio, “Bordel Legalizado”, mergulha na vida de mulheres que trabalham com a luxúria, tendo o sexo como profissão legalizada. Lisa vai ao Moonlite Bunny Ranch, o mais famoso bordel legalizado dos Estados Unidos, onde transita pelos bastidores e até desvenda a burocracia necessária para o exercício desta atividade.

Muitas perguntas são respondidas por quem faz parte deste mercado, entre elas, como é ser prostituta legalizada, como se dá a relação de trabalho, qual a motivação dessas mulheres e quem é o público frequentador do bordel.

A série original, exibida desde 2014 pela CNN Internacional, com o título “This Is Life with Lisa Ling”, é um dos produtos documentais mais premiados do canal. A jornalista californiana de 48 anos, que também coleciona prêmios, é destemida em seus questionamentos e transita por realidades variadas em busca de pessoas e comunidades incomuns ou incompreendidas. Ela vai além do que as aparências indicam para desvendar trajetórias pouco convencionais.

O programa “Lisa Ling: Quebrando Tabus” será exibido todo domingos, às 21hs pela CNN Brasil.