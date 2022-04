Lindt invade a Av. Paulista e celebra a magia da Páscoa

Marca suíça comemora os 70 anos do Gold Bunny, seu ícone da Páscoa, com evento aberto ao público

A Lindt, líder global na categoria de chocolates premium, promove neste final de semana, um evento aberto ao público para celebrar a magia da Páscoa na Av. Paulista, uma das mais movimentadas do país. A primeira “Invasão de Maîtres Chocolatiers Lindt” abre as comemorações do aniversário de 70 anos do GOLD BUNNY, ícone mundial da Páscoa Lindt.

Após a contagem regressiva que irá anunciar a intervenção, 30 artistas entre bailarinos e circenses vestidos de especialistas em chocolates, irão ocupar a calçada em frente ao Shopping Cidade São Paulo. A ação, produzida pela agência Kanalu, promete surpreender o público com muita animação, dança, acrobacias e um grande bolo para cantar parabéns para o personagem central da Páscoa Lindt.

“A Páscoa é uma data muito especial e importante para nossa marca, e este ano temos mais um motivo para celebrar: nosso GOLD BUNNY completa 70 anos. Preparamos esta experiência para encantar, pois queremos estar cada vez mais próximos de nossos consumidores”, afirma Renata Sato, diretora de marketing da Lindt no Brasil.

Quem perder esse grande momento, ainda tem chance de brincar com o famoso coelho. Até domingo, dia 17 de abril, a Lindt realiza uma caça ao GOLD BUNNY, que também distribuirá prêmios aos participantes, no Shopping Cidade São Paulo.

Serviço – Caça Lindt GOLD BUNNY

Local: Shopping Cidade São Paulo – Av. Paulista, 1230. Bela Vista. Piso térreo

Data: 09 a 17 de abril

Horário: de segunda a sábado das 12h às 20h e aos domingos e feriados das 14h às 20h

Atração gratuita. Para participação é necessário cadastro de uma pessoa maior de 18 anos responsável pela criança.