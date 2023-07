“Lili Cantou”: conheça a nova música de Enzo Bala com elementos do afrobeat

Canção já está disponível nas plataformas digitais e retoma parceria do artista com o produtor e DJ Felipe Rosa

Enzo Bala tem um estilo ímpar. Conhecido por seus trabalhos com grandes nomes da música como Kevin O Chris, Bianca e Ferrugem, entre outros, o artista lançou a música “Lili Cantou”. Com produção do DJ Felipe Rosa, a faixa traz um retrato sobre a vida na favela.

Nova música de Enzo Bala já está disponível em todas as plataformas de áudio

Misturando funk com elementos do Afrobeat, Enzo Bala inova na música contemplando o estilo de vida das favelas cariocas. Ressaltando o clima tropical, “Lili Cantou” chega acompanhada de Lyric Video 3D.

Representando sua vivência e experiências pessoais em suas músicas, Enzo Bala vem inaugurando um novo momento em sua carreira. Com a nova faixa, o artista pretende alcançar ainda mais um público que quer ver sua realidade sendo contada através das artes.

Faixa retoma a parceria de Enzo Bala com o DJ e produtor Felipe Rosa

“Nessa música, a gente fala sobre um rolê na comunidade onde amigos encontram as minas para se divertirem juntos. A gente traz uma vibe nova, um funk rasteiro com elementos de afrobeat, que juntos com um clima tropical, revelam um lado muito interessante da favela”, explica Enzo.

Com “Lili Cantou”, Enzo Bala continua a consolidar sua presença no cenário musical

Sobre Enzo Bala

Após trabalhar com grandes nomes da música como Kevin O Chris, Ferrugem, MC Bianca, entre outros, Enzo Bala, antes conhecido como Enzo Henri, agora se dedica à sua carreira solo. Investindo profissionalmente na música desde 2015, o artista tem na composição sua grande expertise.

Porém, para além das letras, sua grande vocação é a música no geral. Agora, Enzo Bala assina suas próprias faixas junto à Negralha Discos, gravadora que passa a apostar em seu trabalho solo. Dessa forma, o cantor aproveita sua experiência no mercado musical junto a grandes referências como Marcelo D2, Seu Jorge e Wizkid.