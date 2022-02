‘Liga nois’ é o novo feat de Pollo e Mc Pedrinho

O vídeo clipe retrata o estilo gângster rua no qual a pegada trap se sobressai

Liga nois é o novo feat entre Pollo e Mc Pedrinho, o single traz consigo o conceito rua, no estilo trap, projeto de parceria intitulado 2P que deu certo.

Esse é o primeiro lançamento do Pollo pela sua nova gravadora “Goldmann América Latina”

Vale destacar o bom investimento inicial em marketing e publicidade.

Os artistas somam mais de 1 bilhões de visualizações no Youtube e mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify!

Esse é o primeiro lançamento do Pollo pela sua nova gravadora "Goldmann América Latina" e o 3 da gravadora no Brasil, depois de "Depende" do Dj Guuga com Wesley Safadão e Zé Felipe e "Cena de Novela" do Júnior Lord, Kevinho e Pele Mil Flows.