LG Eletronics promove concerto de ópera em Brasília e busca apoio para Busan sediar a World Expo 2030

Evento destaca os encantos da cidade coreana e reúne autoridades para impulsionar candidatura

Na última terça-feira (30/05), a LG Eletronics promoveu um concerto da ópera “Chunhyang – Love, Love is My Love”, apresentada pela renomada companhia Sol’ Opera, no prestigiado Teatro Nacional. O objetivo do evento foi encantar os convidados com as belezas da cidade de Busan, na Coreia do Sul, e, ao mesmo tempo, incentivar o apoio para que a cidade seja escolhida como sede da World Expo 2030.

CEO da LG na América Latina, Mr. Chris Jung, discursa durante evento em Brasília em defesa da candidatura da cidade sul-coreana Busan a sede da World Expo 2030. Foto: Divulgação LG.

O concerto contou com a participação de representantes da LG e mais de 200 convidados, incluindo membros do Senado Federal e da Câmara dos Deputados do Brasil. A LG tem desempenhado um papel fundamental na promoção da candidatura de Busan para sediar a World Expo 2030. Desde o ano passado, a empresa tem realizado uma força-tarefa global, utilizando sua extensa rede de 140 subsidiárias para divulgar a candidatura da cidade.

LG têm protagonizado campanha mundial exibindo em suas telas vídeos promocionais da candidatura de Busan a sede da World Expo 2030. Foto: Divulgação LG.

Através de ações promocionais, como a exibição do vídeo com o lema “A LG apoia a candidatura de Busan para a World Expo 2030” em monitores e outdoors famosos ao redor do mundo, a empresa tem buscado conscientizar as pessoas sobre os encantos e potencialidades de Busan. Locais como a Times Square, em Nova York, e Piccadilly Circus, em Londres, têm sido palco para essas exibições, alcançando diversos continentes.

Ópera promovida pela LG apresentou a convidados e autoridades os encantos de Busan e os incentivou a apoiarem o local como sede do evento. Fotos: Divulgação LG.

O CEO da LG Electronics, William Cho, tem se envolvido pessoalmente na campanha e visitou o Brasil em março deste ano como enviado especial do Ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul. Durante sua visita, Cho se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros membros do Congresso Brasileiro, com o objetivo de solicitar apoio à candidatura coreana.

Busan, a segunda cidade mais populosa da Coreia do Sul, tem se destacado como um centro de transporte e logística para o Leste Asiático. Equipada com infraestrutura para se tornar uma cidade inteligente, ecologicamente correta e com tecnologia digital, Busan oferece fácil acesso graças às suas ferrovias, estradas e aeroporto. Além disso, a cidade também é conhecida por sua rica história de transformação, de cidade de refugiados da guerra coreana a um vibrante centro de comércio e cultura.

A World Expo 2030 é uma reunião global que visa abordar os desafios imediatos de nosso tempo. Com o tema “Transformando nosso mundo, navegando em direção a um futuro melhor”, o evento promete reunir lideranças mundiais para discutir as grandes transformações necessárias para um futuro mais promissor para a humanidade.

A decisão sobre a cidade-sede da World Expo 2030 será anunciada ainda este ano, após a análise e votação de cada proposta pelos 171 Estados-membros do Bureau International des Expositions (BIE). Busan espera receber o apoio necessário para se tornar a cidade anfitriã desse importante evento global e continuar a surpreender o mundo com sua história, cultura e potencial de transformação.