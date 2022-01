Lexa vai se apresentar em bloco LGBTQIA+ na quadra da Unidas da Tijuca

O bloco ‘Saí, Hétero!’ foi criado em 2018 e é um sucesso na cidade

O Carnaval está chegando e os preparativos já estão a mil. Lexa sempre anima os foliões com o Bloco Sapequinha, dessa vez ela vai levar o repertório inteiro para bloco ‘Saí, Hétero!’.

A apresentação está prevista para acontecer no dia 16 de janeiro na quadra da Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O bloco ‘Saí, Hétero!’ foi criado em 2018 como uma brincadeira diante de algo que estava sendo discutido na época: a cura gay. Desde então, o bloco está sempre lotado e é ponto de encontro de pessoas LGBTQIA+.



Os organizadores já promoveram grandes festas – sucesso de público- nesse período de retomada dos grandes eventos na cidade

“É um Bloco feito para todas as pessoas, mas sem opressões de orientação sexual, gênero e raça. Para o trio de produtores da festa; Eva Lorrainy, Victor Ribeiro e Eduardo Souza, o bloco é plural e democrático, e o nome é uma brincadeira, como instrumento de conscientização para combater o preconceito e a suposta ‘cura’ de pessoas LGBTQIA+”, explicou a cantora.

Após longos meses sem Carnaval por conta da pandemia de Covid-19, os foliões podem se preparar pois Lexa está vindo com tudo. A cantora vai levar o show completo do Bloco Sapequinha e promete animar todos da quadra. Ela também vai se apresentar com a escola de samba, na qual é rainha de bateria.