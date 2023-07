Leucemia: identificação precoce e tratamento adequado são cruciais na luta contra o câncer do sangue

Conheça os sintomas, fatores de risco e avanços no diagnóstico e tratamento da leucemia, uma doença que compromete a saúde dos glóbulos brancos do sangue

A leucemia é uma doença maligna que afeta os glóbulos brancos do sangue, responsáveis pela defesa do organismo. Caracterizada pela produção descontrolada de glóbulos brancos doentes, a leucemia compromete o espaço na medula óssea necessário para a fabricação das demais células sanguíneas, resultando em uma série de complicações, como infecções, anemia e hemorragias.

|Conheça os avanços da medicina no tratamento da leucemia

De acordo com a Dra. Daniela Ferreira Dias, Onco Hematologista do Instituto Paulista de Cancerologia (IPC), a leucemia é uma doença com alto grau de malignidade, podendo se tornar progressiva e levar o paciente ao óbito. Por isso, o diagnóstico precoce desempenha um papel crucial no tratamento bem-sucedido da doença.

Dra Daniela Ferreira Dias, Onco Hematologista

Os sintomas da leucemia variam de acordo com o subtipo da doença. Nas leucemias crônicas, que têm evolução mais lenta, os sintomas podem ser detectados acidentalmente em exames de sangue de rotina ou durante exames físicos de rotina. Já as leucemias agudas apresentam sintomas mais evidentes, tais como anemia, manchas roxas no corpo sem causa aparente, sangramento espontâneo das gengivas e infecções recorrentes.

Dr. Galvão de Castro

A Dra. Daniela ressalta que não há fatores de risco conhecidos associados ao desenvolvimento da leucemia. Enquanto as leucemias agudas podem ocorrer em qualquer idade, as leucemias crônicas são mais comuns em pacientes mais idosos. Essas leucemias são classificadas em grupos de menor e maior risco, levando em consideração a contagem de células no hemograma, a presença de infiltração de órgãos como o sistema nervoso central e as alterações genéticas identificadas.

O diagnóstico da leucemia envolve diversos exames específicos, sendo que um hemograma simples pode levantar suspeitas iniciais. Além disso, exames de avaliação da coagulação, função renal e hepática podem contribuir para o diagnóstico. Quando necessário, um mielograma, que aspira o conteúdo da medula óssea, pode ser solicitado.

Para um diagnóstico preciso, são utilizados exames específicos como cariótipo, que analisa alterações genéticas, imunofenotipagem por citometria de fluxo, que analisa o tipo de células, e testes moleculares mais modernos.

O Dr. Galvão de Castro destaca que, em alguns casos, o diagnóstico da leucemia pode ser concluído em apenas um dia. No entanto, a Dra. Daniela reforça a importância de realizar o hemograma regularmente e buscar atendimento médico especializado para a interpretação dos resultados. A leucemia é uma doença grave, e quanto mais rápido for o diagnóstico, maiores serão as chances de cura para o paciente.

Diante desse cenário, fica evidente a necessidade de conscientizar a população sobre os sintomas da leucemia, os exames que podem ajudar na detecção precoce e os avanços no tratamento dessa doença devastadora. A identificação precoce e o acesso ao tratamento adequado são essenciais para aumentar as chances de sucesso na luta contra a leucemia.