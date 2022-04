Leonor Corrêa assume área de pesquisa e criação para próximos lançamentos do Grupo Bandeirantes

Reconhecida por seu talento como diretora, produtora, escritora e roteirista, Leonor Corrêa chegou à Band para cuidar, junto com diretores e toda a equipe que veio com Fausto Silva, da implantação do programa Faustão na Band.

Lêonor e Fausto Silva

Após dois meses de trabalho, ela vai agora assumir uma nova área na emissora voltada para a criação, pesquisa e produção de conteúdo como documentários, séries e dramaturgia. Também se dedicará ao trabalho de melhor aproveitamento do rico acervo audiovisual do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

Após dois meses de trabalho, ela vai agora assumir uma nova área na emissora voltada para a criação, pesquisa e produção de conteúdo como documentários, séries e dramaturgia

A competência de Leonor ao longo de sua trajetória profissional é marcada por sucessos como “Carinha de Anjo”, folhetim de sua autoria presente hoje na televisão. O momento não poderia ser melhor.

A competência de Leonor ao longo de sua trajetória profissional é marcada por sucessos

Neste ano, o Grupo Bandeirantes completa 85 anos, sendo 55 de televisão. E o canal volta seus olhos para cada vez mais produzir conteúdos próprios que atendam a todas as plataformas de comunicação. O Band Imagem tem sido constantemente procurado por produtoras de streaming e de outras TVs que pagam e se servem de trechos de programas, novelas, musicais marcantes, matérias e coberturas jornalísticas exclusivas. Transformam esse material em formatos valiosos.

Agora, a Band se prepara para começar a criar também. Nesse contexto, se insere o fato do Grupo ter assumido em São Bernardo os Estúdios Vera Cruz com seus 7200 metros quadrados.