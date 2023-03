Jovem empreendedor já formou mais de 200 milionários em empresas pelo mundo

Leonardo Pestana tem apenas 31 anos, é casado, pai de uma menina, tem um nome importante no mercado empreendedor e é amplamente admirado no ramo dos negócios devido a sua alta capacidade de enfrentar e gerir problemas, sua credibilidade e sua paixão pelos negócios.

Leonardo Pestana em viagem de negócios

Leonardo iniciou no marketing de relacionamento em 2017, época em que trabalhava com influenciadores, artistas e quando construiu uma rede com mais de 460 mil pessoas. Pouco tempo depois, descobriu um nicho diferente e em 2019, migrou para o marketing digital e passou a atuar com vendas online, onde se destacou tornando mais de 200 pessoas milionárias neste mercado.

Leonardo Pestana: conheça o brasileiro que tem forte relação internacional com Ásia e Europa

O novo ramo foi a porta de acesso a seu universo atual: de relações internacionais, em que identifica empresas de grande potencial e conecta com possíveis investidores. Considerado pelos estrangeiros como um ‘top líder’, Leonardo assegura que “se você quer construir um negócio, construa primeiro as pessoas”, isso porque Pestana diz que “amo causar um impacto positivo na vida das pessoas, pois faz parte mundo empreendedor, já que colaboradores e clientes se tornam mais envolvidos e inspirados quando um negócio é próspero e bem-sucedido”.

Leonardo Pestana é considerado um grande líder pelos empreendedores da Ásia e Europa

Segundo Leonardo, seu trabalho se tornou sólido na Europa e na Ásia devido ao cruzamento de seu perfil profissional com o perfil dos investidores e empresários desses mercados. Diferente de muitos brasileiros, os europeus e asiáticos são extremamente responsáveis com seus compromissos e preferem negociar com pessoas que demonstram muita credibilidade.



“Meu trabalho está muito ligado a ajudar pessoas. Então, quando percebem que alguém quer ajudar pessoas, eles acreditam muito. Mas é preciso mostrar o caminho, ser transparente e cumprir com tudo aquilo que é dito. Tem que ter muita credibilidade e respeito, e prezo muito por isso. Trabalho todos os dias pensando em deixar um legado para minha família, minha filha e meus futuros netos”, conta Leonardo.



Na prática, Leonardo Pestana garante o caminho para as pessoas a empreender. Leonardo capta as empresas através de plataformas de dados online, pesquisa sobre os sócios da empresa para identificar quem são os responsáveis, visita as instalações, se reúne com seus CEOs e com os líderes, e só então, as apresenta aos investidores. No final, todos saem ganhando.

Segundo Leonardo, as empresas indicadas por ele já movimentaram mais de meio bilhão de dólares através de sua equipe de líderes investidores. Leonardo tem planos para 2023 e já está captando novos mercados nas áreas de tecnologia e saúde. “Pense sempre além do esperado e mergulhe de cabeça nas oportunidades que aparecerem no seu caminho”, finaliza o grande líder.