Leo Picon procura o especialista, Cássio Fidlay, para corrigir postura com treinos; confira os benefícios

Leo Picon começou 2023 focado em resolver seus problemas de saúde. O influenciador digital procurou o especialista em musculação, Cássio Fidlay, para voltar aos treinos que melhoram sua postura e trabalham bastante a região das costas.

“Ele fez um treino de costas com bíceps. Como ele já treinava comigo há muito tempo, a gente relembrou algumas posturas. Como ele já vem cuidando da postura com outro profissional, ele vai passar a fazer alguns treinos de musculação mais específicos. A gente trabalhou as costas para melhorar a postura dele, trabalhamos a cintura escapular, que é o que ajuda na postura. Tudo dentro de 50 minutos. Um treino rápido e eficiente para melhorar cada vez mais a postura dele. Como ele é bem alto, ele começa a ter uma hipercifose e fazendo um trabalho de dorsal bem-feito ele consegue melhorar em conjunto essa postura”, explica o personal Cássio Fidlay.

Leo Picon elogiou o trabalho do profissional. “Ele é referência na musculação e na formação de seres humanos como atletas, porque corpo, mente e alma é um conjunto, e nos cuidados com o corpo ele representa muito. Comecei lá atrás treinando com ele, sabendo poucos movimentos, mas o progresso leva tempo mesmo. Só tenho coisas boas a falar do Cássio”, comentou o irmão de Jade Picon.