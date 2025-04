Leo Neiff abre álbum de fotos em Fernando de Noronha e compartilha experiência: ‘Você paga até pra respirar’

O influenciador digital Leo Neiff compartilhou com seus seguidores a experiência de visitar Fernando de Noronha, misturando encanto pelas paisagens naturais e surpresa com os altos custos do arquipélago. Em publicações nas redes sociais, ele descreveu o destino como “um paraíso que cobra por cada respiro”, destacando as diversas taxas que os turistas precisam pagar para circular pela ilha.

Leo Neiff revela bastidores de viagem a Noronha: “Tudo tem taxa”

Conhecido por seus vídeos de dança que ultrapassam 2 milhões de reproduções no TikTok, Leo contou que já esperava valores elevados, mas foi surpreendido pela quantidade de tarifas cobradas. “Pra entrar na ilha, pra visitar algumas praias, pra fazer trilha… Eu achava que era coisa de R$ 10, R$ 15, mas inocente fui eu”, disse, com bom humor.

Influenciador fala sobre paisagens inesquecíveis e taxas que surpreendem os visitantes.

Apesar do baque no bolso, o coreógrafo elogiou intensamente o destino. “É um dos lugares mais incríveis que já estive. Cada paisagem parece um quadro, e a energia daqui é única. Mesmo com os preços altos, posso dizer que vale a pena”, afirmou. Para ele, Noronha é daquelas viagens que entram na lista de “obrigatórias” ao menos uma vez na vida.

Leo Neiff curte Noronha e dispara: “Não estava preparado pros preços”

Leo Neiff já participou do reality show Rancho Maia, criado por Carlinhos Maia, e soma mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. A espontaneidade e o bom humor com que tratou os altos custos de Noronha fizeram sucesso entre os fãs, que reagiram com empatia e também compartilharam histórias parecidas em outros destinos turísticos do país.

Leo Neiff mistura humor e crítica em relato sobre os altos custos no arquipélago.

Fernando de Noronha é um dos destinos mais desejados do Brasil, mas também figura entre os mais caros. Além da tradicional Taxa de Preservação Ambiental, os visitantes enfrentam cobranças extras para acesso a trilhas, praias e até atividades básicas dentro da ilha. A crítica feita por Leo reacende o debate sobre turismo sustentável e acessível.