Lemon Energia e Navi Energias Sustentáveis anunciam parceria para gestão de usinas solares em três estados brasileiros

Parceria amplia atuação em geração distribuída de energia

Lemon Energia e Navi Energias Sustentáveis (NES) anunciam parceria para gestão de oito fazendas solares em três estados brasileiros. O acordo permite que a NES tenha gestão digital e especializada de parte do seu portfólio de usinas solares, enquanto a Lemon Energia reforça seu marketplace que conecta produtores de energia sustentável a pequenos e médios negócios dentro do segmento de geração distribuída (GD).

Lemon Energia e Navi fecham acordo para gestão de usinas solares

A Lemon estreia uma nova praça de atuação, Goiás, e reforça a atuação em três distribuidoras em que já opera – CPFL Paulista e Elektro (São Paulo) e Light (Rio de Janeiro). O acordo tem o potencial de até dobrar o número de clientes finais que usam o serviço da Lemon, que hoje somam mais de 4 mil. Ao mesmo tempo, permite à Navi a gestão dos créditos de energia que serão produzidos nas usinas.

Os pequenos negócios que assinam o serviço da Lemon obtêm descontos de 10% a 20% por mês na fatura de luz. Criada em 2019, a startup está presente em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e, agora, Goiás. Os clientes finais são sempre pequenos e médios negócios.

Mais de seis meses após dois marcos importantes para as duas companhias, a Lemon Energia levantou R$ 60 milhões em uma rodada Series A para expandir os negócios, com aportes da Kaszek e Lowercarbon, fundo norte americano que investe em startups de impacto ambiental. A Navi, gestora de investimentos com R$ 8 bilhões sob gestão, lançou em junho de 2021 o seu fundo de geração distribuída com foco na implantação e operação de fazendas solares.

Imagem aérea de uma das usinas da Navi na região de Leopoldo de Bulhões (GO)_Foto divulgação

As oito fazendas solares, já em construção avançada pela Navi, estão nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás e totalizando até 41 MWp de geração de energia, o que equivale ao consumo de 42 mil residências, aproximadamente. A expectativa é que todos os projetos estejam operacionais até o 3° trimestre deste ano. Neste momento, sete usinas vão integrar o marketplace da Lemon Energia, mas há possibilidade de expandir a parceria.

“A NES é uma parceira estratégica e acreditamos que essa colaboração será muito benéfica para ambas as empresas”, afirma Rafael Vignoli, CEO e fundador da Lemon Energia. A NES também comentou sobre o acordo. “Estamos investindo no desenvolvimento da nossa área de infraestrutura e a parceria com a Lemon faz parte desse processo, ajudando a democratizar o acesso a energia barata aos pequenos consumidores”, afirma Guilherme Albuquerque, co-CIO de Infraestrutura na Navi.

A Lemon não distribui nem vende energia e, sim, faz a ponte entre usinas (solares, a biogás ou pequenas hidrelétricas) e pequenos comércios que desejam economizar na conta de luz e contribuir para limpar a matriz energética do país. Com isso, não é preciso adquirir placas solares nem alterar a instalação do local, já que, na prática, a operação funciona como um aluguel de um pedaço de um gerador de energia sustentável.

As usinas de geração renovável associadas à Lemon injetam energia sustentável no sistema de distribuição, gerando créditos que são abatidos das contas dos consumidores que aderiram ao serviço da startup.

Depois de aderir ao serviço, cada cliente final segue pagando a conta à distribuidora, mas apenas com as taxas e encargos. E passa a receber uma nova conta, da Lemon, com o desconto de energia.

Para a usina, a vantagem de se associar à Lemon é conquistar mais clientes e aumentar seus retornos, além de contar com uma gestão profissional de seus processos de cobrança e gestão de créditos e portfólio.