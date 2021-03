Lelê JP, da favela para o topo milionário do funk

O cantor de 18 anos faz parte de uma nova geração do funk consciente de São Paulo.

Com quase 5 milhões de streaming no spotify e meio bilhão de acessos no Youtube, o furacão MC Lelê JP é o novo milionário do funk. A carreira começou aos 12 anos, e as canções revolucionaram o mundo do funk e deram uma nova “cara” para o gênero musical. Lelê passou a infância frequentando a Igreja Evangélica Vales das Bênçãos, do Jardim Peri, Zona Norte. Aos 12 anos, se apaixonou pelo funk e começou a cantar com amigos.

“Comunidade não é um lugar muito visto. Poucos sabem o que se passa ali. O que precisa é projeto social, oportunidade para a molecada”, conclui.

Aos 15 anos, o funkeiro recebeu a notícia de que seria pai, e precisou fazer sacrifícios para conseguir sustentar a filha. “Fui pai muito cedo, tive uma filha com 15 anos. Por não ter uma condição legal, parei de estudar e fui atrás do meu sustento ”, contou. O cantor também é pai de Ravi, de oito meses.

Lelê JP com a filha. Foto: Arquivo pessoal

Segundo o Lelê, “um empresário viu um vídeo meu, gostou, e me trouxe para perto”, contou. A carreira jovem e o sucesso imediato se deu pelo funk consciente, onde cita Deus, superação, motivação e o dia a dia das favelas.

São mais de meio bilhão de visualizações no Youtube; mais de 4,3 milhões de menções no TikTok; mais de 4,5 milhões ouvintes mensais e mais de 70 milhões de plays no Spotify e uma legião de fãs nas redes sociais.

Entre os maiores hits estão: “Kawe & Lele JP – MDS”, “Tiger Preta”, “Vou Parar de Tomar Gin 2”, “Sou Vitorioso”. Seus recentes lançamentos são “Moletom” e “Nosso Santo Se Bate”.