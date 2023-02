Leila Cordeiro se despede de Glória Maria: ‘Um dos maiores ícones do jornalismo brasileiro’

A jornalista prestou homenagens à Glória Maria, que faleceu nesta quinta-feira (02)

A jornalista Leila Cordeiro prestou homenagens à amiga Glória Maria, que morreu na manhã desta quinta-feira (2) em decorrência de complicações de um câncer. A amiga se emocionou em um vídeo pelas redes sociais.

“Apesar da vida profissional agitada, Glória era discreta. E assim se foi, discretamente”, comentou a jornalista.

As duas trabalharam juntas em 1980, por 10 anos, na TV Globo. Glória foi diagnosticada com um tumor no cérebro em novembro de 2019, ela foi submetida a uma cirurgia emergencial e se recuperou. Em meados de 2022, a doença voltou, mas de forma mais agressiva, com focos de metástase no cérebro e o tratamento, infelizmente, não deu certo.

Um dos seguidores da jornalista respondeu: “A Glória Maria merece figurar em todos os livros de História em todas as escolas do Brasil! Que mulher incrível é a frente do seu tempo”.