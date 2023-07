Legal Operations: Por Onde Começar – O guia definitivo para impulsionar a eficiência jurídica

Obra coordenada por quatro grandes nomes do cenário jurídico brasileiro oferece orientações práticas e estudos de caso para implementar Legal Operations nas organizações jurídicas

No cenário jurídico brasileiro, a área de Legal Operations está ganhando cada vez mais destaque como uma importante vertente do eixo Gestão e Eficiência para o Direito. Com o objetivo de preencher a lacuna de informações sobre o tema e compartilhar perspectivas e orientações práticas, Tayná Carneiro, Guilherme Tocci, Paulo Samico e Victor Cabral Fonseca coordenaram a obra “Legal Operations: Por Onde Começar”. Essa obra se tornou um dos livros mais completos e abrangentes sobre o tema, contando com a contribuição de mais de 40 autores especialistas.

Paulo Samico

Os coordenadores, considerados especialistas renomados em suas respectivas áreas de atuação, uniram forças para oferecer um conhecimento prático e acessível, auxiliando outros profissionais a enfrentarem os desafios do campo de Legal Operations em constante transformação.

Tayná Carneiro

O livro aborda os principais desafios enfrentados por profissionais de operações jurídicas, desde a gestão eficiente de processos e tecnologia até a coordenação de equipes multidisciplinares. Os oito eixos de ensino apresentados na obra oferecem orientações sobre estratégias de implementação, melhores práticas de gestão e casos de estudo que auxiliam os leitores a lidar com esses desafios de forma eficaz.

Guilherme Tocci

Uma das ênfases da obra está nas novas tecnologias aplicadas às operações jurídicas, que permitem aumentar a eficiência e reduzir custos. O uso de softwares especializados em gestão de contratos, automação de fluxos de trabalho e análise de dados são algumas das formas exploradas no livro, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

Guilherme Tocci ressalta que o objetivo é proporcionar serviços jurídicos com mais qualidade, seja por meio do apoio da tecnologia, do emprego de habilidades interpessoais, do uso de Legal Design ou de uma gestão de projetos mais preparada. A obra busca oferecer aos leitores uma visão abrangente e prática para implementar Legal Operations e alcançar entregas eficientes e eficazes no campo jurídico.

Após quase sete meses de discussões com os autores, Paulo Samico destaca que a obra apresenta insights, aprendizados, cases de sucesso e inspirações nos oito eixos de ensino que guiam o leitor sobre como implementar uma área de Legal Operations. O livro visa ser um guia definitivo para impulsionar a eficiência jurídica e auxiliar profissionais a enfrentarem os desafios dessa área em constante evolução.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Legal Operations: Por Onde Começar” se consolida como uma referência indispensável para todos aqueles interessados em implementar as melhores práticas em Legal Operations nas organizações jurídicas, oferecendo um conhecimento sólido e aplicável para impulsionar a eficiência e a qualidade dos serviços jurídicos no Brasil.