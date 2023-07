Lavagem nasal: o segredo para proteger as crianças no inverno contra rinite, resfriados e gripes

Saiba como a lavagem nasal pode evitar doenças respiratórias nas crianças durante o inverno

Lidar com os efeitos do inverno não é tarefa fácil, principalmente quando o assunto são as doenças respiratórias que afetam principalmente as crianças. Com o frio, chegam as crises de rinite, resfriados e, pior ainda, as temidas gripes. No entanto, uma prática simples e eficaz tem conquistado o reconhecimento de pediatras, otorrinos e fisioterapeutas como um hábito de higiene essencial: a lavagem nasal.

Ricardo Godinho – Otorrino/Pediatra

Segundo o renomado otorrino-pediatra Ricardo Godinho, professor da PUC-MG e autor do “Guia de Orientação para os Pais: Cuidando dos Ouvidos, Nariz e Garganta das Crianças”, a lavagem nasal pode melhorar significativamente a qualidade de vida das crianças. Além de aliviar a congestão nasal, ela contribui para um sono melhor e uma alimentação adequada. O melhor de tudo é que esse tratamento possui uma excelente relação custo-benefício e, praticamente, não apresenta efeitos colaterais.

Saiba como dispositivos divertidos estão tornando a lavagem nasal uma atividade agradável para as crianças NoseWash é a seringa para lavagem nasal que conquista as crianças com personagens divertidos

No entanto, muitos pais relatam dificuldades na hora de realizar a higiene nasal em seus filhos, principalmente devido ao medo e ao desconforto que podem surgir durante o procedimento. Um dos principais motivos desse conflito é o uso de seringas convencionais em vez de dispositivos adequados para a lavagem nasal. Mas, felizmente, o mercado já oferece diversas opções lúdicas e divertidas, projetadas especialmente para as crianças.

A fisioterapeuta respiratória Genai Latorre

Um exemplo é o NoseWash, da marca Agpmed, uma seringa com capacidade de até 10 ml, projetada para bebês a partir dos três meses. Com personagens encantadores, como animais e super-heróis, esse dispositivo conquista as crianças e ajuda a diminuir o medo nas primeiras aplicações. Outra opção é a garrafinha NoseWash Max, que permite a limpeza com um volume maior de soro, chegando a até 240 ml e proporcionando controle do fluxo. Essa alternativa é indicada para crianças a partir dos 3 anos e também para adultos.

A importância de utilizar dispositivos lúdicos na lavagem nasal é enfatizada pelos especialistas. Cada criança reage e se adapta de maneira individualizada, por isso é fundamental encontrar a forma mais agradável para cada faixa etária e gravidade dos sintomas. Além disso, é essencial que o procedimento seja gentil, sem causar dor ou desconforto à criança.

De acordo com a fisioterapeuta respiratória Genai Latorre, a lavagem nasal deve ser realizada duas vezes ao dia em bebês e crianças com quadros virais e uma vez naquelas que não apresentam problemas respiratórios, mas cujos pais desejam adotar medidas preventivas. Ela orienta que a aplicação seja feita com a criança sentada ou em pé, com a cabeça ligeiramente inclinada para frente, na direção oposta à narina que será lavada.

Durante o procedimento, a criança deve manter a boca aberta, e é essencial utilizar sempre soro fisiológico em temperatura ambiente ou morna, nunca gelada. A pressão do jato deve ser suave e contínua, evitando aplicar o conteúdo com força ou rapidez.

A matéria também destaca que a lavagem nasal pode reduzir significativamente as doenças respiratórias nas crianças. Aquelas que ficam resfriadas com maior frequência se beneficiam especialmente desse hábito e devem realizá-lo até duas vezes ao dia, principalmente quando retornam da escola e antes de dormir.

Estudos mostram que as crianças, em geral, podem sofrer de quatro a dez resfriados por ano. Nos primeiros quatro anos de vida, principalmente quando começam a frequentar a escola e têm uma vida social mais intensa, elas estão mais suscetíveis a infecções respiratórias e resfriados.

O otorrino-pediatra Ricardo Godinho destaca que algumas crianças podem apresentar maior congestionamento nasal devido à exposição a alérgenos, como mofo e fumaça de cigarro, ou devido a características imunológicas que facilitam o surgimento de infecções. Para esses casos, a lavagem nasal pode proporcionar uma melhora mais rápida, reduzindo a necessidade de medicamentos para controlar os sintomas relacionados à rinite.

Além disso, quando as crianças precisam usar corticoides nasais, a lavagem nasal é recomendada para remover o excesso de muco e melhorar a absorção do medicamento.

Por fim, o artigo ressalta que as garrafinhas de alto volume são capazes de alcançar o interior dos ossos da face, sendo o único método eficiente para lavar as cavidades nasais. Essas garrafinhas são especialmente úteis para crianças com sinusite aguda e infecção nasal crônica.

Em resumo, a lavagem nasal se mostra como uma prática simples, porém essencial, para proteger as crianças durante o inverno contra rinite, resfriados e gripes. Com dispositivos lúdicos, como o NoseWash, a higiene nasal se torna mais fácil e divertida para os pequenos.

Além de aliviar a congestão nasal e melhorar a qualidade de vida, a lavagem nasal pode reduzir o número de infecções respiratórias e resfriados nas crianças. Portanto, adotar esse hábito de forma gentil e adequada pode ser um grande aliado na saúde e bem-estar dos pequenos durante o inverno.