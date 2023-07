Latinidades em Salvador: Festival histórico celebra mulheres negras

Maior evento de mulheres negras da América Latina chega à capital baiana com atrações internacionais

Salvador, a quarta capital a receber a 16ª edição do Festival Latinidades, prepara-se para abraçar a celebração histórica da mulher negra na América Latina. Entre os dias 29 e 30 de julho, a Praça Quincas Berro D’Água, no icônico bairro do Pelourinho, será palco desse encontro que promove a equidade de raça e gênero, além de impulsionar trajetórias de mulheres negras nos mais diversos campos de atuação.

Arte, cultura e igualdade racial em Salvador

Idealizado por Jaqueline Fernandes, o Latinidades é conhecido como o maior festival de mulheres negras da América Latina e já englobou todas as regiões brasileiras, além de atrair a participação de mais de 20 países, ampliando sua dimensão internacional.

Buscando diálogos com diferentes setores da sociedade, o evento é uma iniciativa que promove a convergência de ações entre o poder público e organizações não-governamentais, movimentos sociais, universidades, coletivos e grupos culturais.

Com patrocínio da Natura Musical e apoio do Unfpa e do Governo do Estado da Bahia, por meio das Secretarias de Promoção da Igualdade Racial dos Povos e Comunidades Tradicionais, Cultura e Turismo, o Festival Latinidades chega a Salvador após passar por Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, encerrando sua trajetória nesse final de semana.

A programação cultural promete ser cativante, com atrações nacionais e internacionais se apresentando na Praça Quincas Berro D’Água. A Banda Panteras Negras e o Slam das Minas Bahia iniciam os eventos, seguidos por Vox Sambou e ENIO IXI, entre outros destaques musicais como Slam das Minas, Samba Ohana, La Dame Blanche, Rocky Dawuni, Shirley Campbell, William Cepeda e Masauko Chipmbere.

Além da arte e cultura, o Latinidades também valoriza a vida econômica e social, reservando espaço para a Feira de Empreendedorismo Negro, que apresentará conteúdos, produtos e serviços de empreendedores pretos, fortalecendo a representatividade e o apoio ao empreendedorismo afro-brasileiro.

Selecionado por Natura Musical, o Latinidades integra o seleto grupo de projetos do Edital 2023, ao lado de outros nomes importantes da cena musical brasileira. A iniciativa de patrocínio da Natura Musical já beneficiou centenas de projetos, contribuindo para a consagração de artistas reconhecidos e apoiando novos talentos em ascensão.

Além dos patrocinadores, o evento conta com o apoio de importantes instituições culturais, como o Centro Cultural São Paulo, Museu das Favelas, Instituto Ibirapitanga, Fundação Ford e Agência Lema.