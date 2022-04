LATAM adesiva aeronaves em homenagem ao Rock in Rio Brasil 2022

Parceria entre a companhia aérea e o evento colocará o maior festival de música e entretenimento do mundo nas nuvens

Companhia aérea oficial do Rock in Rio Brasil 2022, a LATAM Brasil se prepara para adesivar neste mês de abril as laterais de aeronaves Airbus A319 em homenagem ao festival.

. Uma das estampas prevê, inclusive, a imagem da jogadora de futebol Marta Vieira da Silva, Líder Global de Diversidade e Inclusão do Grupo LATAM.

Em um dos aviões será aplicada a logomarca do maior festival de música e entretenimento do mundo, enquanto os outros receberão artes inspiradas no conceito da campanha da LATAM batizada de “A música te faz viajar”, que também é utilizada como slogan da ação. Uma das estampas prevê, inclusive, a imagem da jogadora de futebol Marta Vieira da Silva, Líder Global de Diversidade e Inclusão do Grupo LATAM.

O processo de adesivação levará cerca de 25 dias para ser concluído pelas áreas de Planejamento de Malha, Engenharia e Manutenção da companhia

O processo de adesivação levará cerca de 25 dias para ser concluído pelas áreas de Planejamento de Malha, Engenharia e Manutenção da companhia. As aeronaves devem começar a voar dentro do Brasil com a ilustração em suas fuselagens a partir do final de abril e seguem até outubro deste ano. Pela segunda vez em sua história, a LATAM Brasil firmou parceria com o Rock in Rio Brasil. A adesivação das aeronaves foi idealizada para celebrar a parceria após dois anos desafiadores de pandemia e é apenas uma da série de ações especiais e ativações da marca LATAM relacionadas ao festival.