Lary lança ‘Às Dez’ e marca nova fase na carreira com novo visual

Na noite desta quinta-feira (10), Lary lançou seu primeiro single de 2022. A faixa ‘Às Dez’ chegou marcando a nova fase artística da cantora, que recentemente mudou o visual e agora ostenta fios bicolor. A composição da música surgiu durante um song camp que a cantora promoveu em sua casa.

‘Às Dez’ é um R&B pop que carrega muita sensualidade na letra e nas melodias. Escrevi esse som num camp de composição que promovi na minha casa, onde convidei diversos artistas compositores que admiro. Quis trazer para esse clipe toda essa atmosfera sensual, que traz referências da série Euphoria e também de clipes da H.E.R e Ella Mai, cantoras que são grandes inspirações pra mim no R&B internacional”, conta Lary.

Assista ao clipe no Youtube:

O clipe da canção conta com 17 cenas e 11 looks diferentes nas imagens gravadas, sendo a maior quantidade de cenas e de trocas de roupas já usada pela artista em um único clipe. Todas as cenas internas foram gravadas dentro do próprio apartamento da cantora.

“É um clipe envolvente do início ao fim e considero um dos mais maduros da minha carreira, o que reflete meu momento profissional e pessoal. 2022 já começou sendo um ano de mudanças em vários aspectos da minha vida, e quis trazer isso pra minha arte, em forma de música, vídeo e até mesmo no meu visual. Nova fase, novos ares, novo cabelo, novas energias”, completa a cantora.



O protagonista escolhido para o clipe, Lucca Pougy, é o namorado da Lary. O rapaz encarou o desafio de 12 horas de gravação para fazer o projeto acontecer. A direção é Gabe Gomez, o mesmo que assinou o projeto Poesia Acústica, ao lado de nomes como L7nnon e Xamã. Ele também já trabalhou com a Lary em outros projetos da cantora, como ‘Crazy’, feat Lourena, ‘Mina Bandida’, feat Clau, e Lk 3030 e Slow.

Lary, que coleciona feats com Gabriel O Pensador, Negra Li, 3030, Gustavo Mioto e mais, promete surpreender o público em 2022 e entregar uma Lary ainda mais ousada.

Ouça ‘Às Dez’ no Spotify: https://open.spotify.com/album/2maQmqpd5HqbGGILpbmwHm?si=Bz-6wEqzQeWTDLzWg5oT6w