Lary explora o universo feminino no novo single “Tu Não Merecia”

Faixa traz reflexões sobre o dia a dia da mulher e apresenta uma sonoridade distinta.

Lary é o nome. Dona de uma voz sensual e potente, a estrela pop transcende os estilos em sua nova faixa “Tu Não Merecia”. A música, que tem um teor de empoderamento, coloca a mulher em primeiro plano, assim como suas distintas faces e vontades.

Com uma pitada de brasilidade misturada ao tempero latino, Lary explora suas vulnerabilidades em “Tu Não Merecia”. Assim, à medida que avança seu trabalho, a cantora expõe sua face mais íntima.

Na faixa, Lary mescla ritmos como o R&B e o HipHop comiam pegada de funk, trazendo mais uma inovação para sua carreira. Desta forma, “Tu Não Merecia” surge para Lary como um resultado de seus lançamentos em 2021, onde a cantora lançou seu primeiro álbum de estúdio. No entanto, para 2022, o objetivo é explorar suas diferentes personalidades e faces musicais.

Fazendo um contraponto com seu último lançamento, “Às Dez”, a cantora e compositora traça um paralelo entre as duas músicas.

“’Às Dez’ e ‘Tu Não Merecia’ são bem diferentes. Tanto na produção, onde a primeira é mais sensual e a segunda bem minimalista e introspectiva, com instrumentos como piano e violino; tanto no tema da narrativa. Enquanto ‘Às Dez’ é um convite bastante sensual para um encontro casual, ‘Tu Não Merecia’ é uma despedida, mais sofrida e melancólica”, explica Lary.

Segundo a artista, o lançamento é resultado de um encontro que a cantora promoveu com outros compositores em sua casa.

“Essa faixa, assim como a primeira, foi criada aqui na minha casa, num encontro de compositores que promovi no final do ano passado. Muitos frutos desses encontros ainda serão lançados”, adianta a artista.

Com foco em sua música urbana, Lary explica que suas faixas tem um “quê” de real, pois as letras surgem quase sempre de uma história, mas que acaba tendo a ver com sua vida pessoal.

“Uma curiosidade sobre as minhas letras é que praticamente nunca faço pensando no que vivi, mas quando termino de escrever, percebo que a letra retrata perfeitamente uma história minha. ‘Tu Não Merecia’ não foi feita pra ninguém especificamente mas se encaixa em algumas relações que ja vivi, onde me doei muito mais que a outra pessoa e acabei me machucando. Acho que muitas pessoas vão se identificar com essa música”, acrescenta.

Para “Tu Não Merecia”, Lary revela ainda um amadurecimento pessoal. Para a cantora, o momento é de autoconhecimento, o que tem reverberado em suas criações.

“Essa nova faixa revela uma Lary que explora mais a voz e a interpretação, além de estar cada vez mais segura de si. A mensagem por trás dessa música reflete muito amadurecimento pessoal meu também. Nem sempre é fácil tomar a decisão de sair de uma relação onde vc acha que merece mais, seja ela pessoal ou profissional. Demanda muito autoconhecimento e amor próprio”, comenta a artista.

Composta por Lary, Thiago Maximino, Brunna Souza e Lucas Carvalho, “Tu Não Merecia” chega às plataformas junto à clipe. No vídeo, a cantora contracena com um ator, onde seus vocais em diferentes melodias.

“O clipe se passa num chalé, um lugar super romântico, onde estou com o cara com quem me relaciono. Mas é ali o lugar onde tomo a decisão de romper uma relação que há tempos me fazia mal”, adianta Lary.