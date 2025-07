Lançamentos e novas tendências fitness e wellness marcam presença na Rio Sport Show.

A Rio Sport Show, maior encontro do segmento fitness e wellness do Rio de Janeiro (RJ), acontece de 10 a 12 de julho, das 12h às 20hs, no Expo Mag, na Cidade Nova, Rio de Janeiro. O evento tem a expectativa de reunir mais de 35 empresas do setor e receber em torno de 3 mil visitantes. Além das novidades em tecnologia de ponta, equipamentos e aparelhos de última geração, lançamentos e novas tendências de mercado, a Rio Sport Show traz palestras e conferências especiais como o Congresso de Gestão voltado aos proprietários de academias e clubes.

Entre as novidades que estarão à disposição dos visitantes do encontro, a Rio Sport Show trará equipamentos fitness e cardiovasculares; soluções tecnológicas e softwares exclusivos; pisos para a prática do esporte; manutenção para equipamentos, entre outros.

Confira alguns dos destaques da Rio Sport Show

ABC EVO

A plataforma líder de gestão para academias e estúdios na América Latina usa Inteligência Artificial (IA) para operar por 24 horas, sem interrupção, via WhatsApp, o que concretiza todo o processo de venda a partir do primeiro contato. A ABC EVO atende 8.500 operadores em 19 países, incluindo 95% das redes de academias e as marcas mais importantes do Brasil.

Lion Fitness

Simulador Elíptico Magnético

Equipamento que combina design inovador e tecnologia avançada. Seu sistema pantográfico garante um movimento suave, reduzindo impacto nas articulações. O painel, alimentado por dínamo, dispensa conexão elétrica.

Konnen

ECP713

Equipamento robusto e de alta performance, ideal para treinar pernas, glúteos, posteriores e até panturrilhas. Com sua estrutura articulada e plataforma versátil, oferece trajetória de movimento precisa e segura, favorecendo postura correta sem sobrecarregar a coluna.

Kikos Fitness

Esteira Pro Run

Equipamento profissional que une potência, tecnologia e resistência para elevar o padrão de espaços como academia, hotel ou clube. Velocidade de até 20 km/h para treinos de alta performance; 8 pontos de absorção de impacto; estrutura robusta, feita para suportar o uso intenso e entregar resultados reais.

Congresso na Rio Sport Show

A Gestão de Academias está no temário do I Congresso na Rio Sport Show, maior evento do segmento fitness do Rio de Janeiro.

Entre os palestrantes, os medalhistas olímpicos de voleibol 1984 em Los Angeles (Estados Unidos), Marcos Vinicius Freire e Helbert Costa; Milena Freire Mollo, diretora comercial Brasil da Minor Hotels Europe & Américas; Joana Doin, advogada fundadora do escritório Doin Mancuso Advogados, com atuação no mercado fitness há 20 anos; Carol Vaz, campeã 25X como treinadora, incluindo overall Arnold Classic; Marcelo Vianna, sócio-diretor de Operações da Bodytech Company; Peter Thomas, VP de Growth da ABC EVO e que atua há mais de duas décadas no mercado fitness.

As palestras serão intercaladas com uma série de mesas redondas com moderação de Dudu Netto, profissional de Educação Física formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Guilherme Noira (NBF).

O painel traz uma série de temas como Gestão Esportiva em 14 Olimpíadas; Inteligência Artificial – novas tecnologias aplicadas à gestão; Modelos Alternativos no Fitness: Como Negócios Inovadores Estão Atendendo Nichos e Redefinindo o Conceito de Academia; Hospitalidade e Fitness: Como as Academias Podem Elevar a Experiência do Cliente ao Nível dos Melhores Hotéis; e O Novo Luxo no Fitness: Como as Academias ”Premium Estão Redefinindo Experiência, Exclusividade e Rentabilidade no Brasil”; Segurança e prevenção no ambiente da academia, Liderança e sinergia no desenvolvimento de equipes e o Futuro do Fitness em Dados.

Savaget Group

Idealizada por Ana Paula Leal Graziano, promotora de eventos há mais de trinta anos, a empresa é responsável por organizar vários dos mais importantes encontros esportivos, de fitness, de nutrição e de bem-estar do país. O Arnold Sports Festival South America e o Mr. Olympia Brasil Expo são dois desses carros-chefes, figurando entre os maiores eventos do setor da América Latina

Serviço:

Rio Sport Show

De 10 a 12 de julho – das 12h às 20hs

Expo Mag – Cidade Nova, Rio de Janeiro

Mais informações: https://riosportshow.savagetgroup.com.br/